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Обстріл Запорізької АЕС та можлива мобілізація в Ізраїлі: новини за 5 серпня

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Субота 06 серпня 2022 08:30
Обстріл Запорізької АЕС та можлива мобілізація в Ізраїлі: новини за 5 серпня Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

Російська армія двічі обстріляла Запорізьку АЕС, Миколаїв закривають на вихідні, в Ізраїлі розпочали військову операцію проти терористів "Ісламського джихаду". Докладніше про те, що сталося у п'ятницю, 5 серпня – у матеріалі РБК-Україна.

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Миколаїв закривають на вихідні

Миколаїв йде на затяжну комендантську годину з 23:00. Вона триватиме включно до понеділка, 8 серпня.

Голова ОВА Віталій Кім пояснив, це означає, що на вихідних місто буде повністю закрите, а тому закликав придбати всі необхідні продукти. "Поставтеся з розумінням. У вихідні місто буде закрито. Закупіться їжею та водою. Ми працюємо і по колаборантах у тому числі", - сказав він.

Екс-заступнику голови розвідки оголосили підозру

Колишньому заступнику голови Головного управління розвідки Міноборони оголосили підозру. Його звинувачують у передачі спецслужбам РФ таємної інформації про військову ситуацію в Україні.

За інформацією СБУ, генерал-майор підозрюється у державній зраді, а також у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї. Слідство встановило, що чоловік передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в нашій країні.

Удари в секторі Газа та можлива мобілізація: що відбувається в Ізраїлі

Сьогодні, 5 серпня 2022 року, Армія оборони Ізраїлю почала військову операцію проти терористів "Ісламського джихаду". Зокрема, вже ліквідовано його ватажка, а ізраїльські сили готуються до відбиття можливої атаки у відповідь.

РБК-Україна зібрало все, що відомо на даний момент про операцію "Світанок".

Ердоган на зустрічі з Путіним погодився платити за газ у рублях

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним погодився поступово перейти на оплату за газ в російських рублях. Як заявив російський віце-прем'єр Олександр Новак, оплата за газ була однією з тем переговорів у Сочі.

"Обговорювалися поставки газу в Турецьку Республіку, який в досить великому обсязі поставляється - 26 млрд кубометрів щорічно. У процесі переговорів президенти домовилися про те, що ми починаємо частково поставки газу і оплату в рублях", - зазначив він.

В Україну повертається спека

В Україну в суботу, 6 серпня, повертається спека. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +33 градусів.

За даними синоптиків, майже в усіх регіонах буде сухо. Невеликі локальні дощі прогнозуються лише у Херсонській та Запорізькій областях. Вітер переважно східний зі швидкістю 5-10 м/с.

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