Обстріл Запорізької АЕС та можлива мобілізація в Ізраїлі: новини за 5 серпня
Російська армія двічі обстріляла Запорізьку АЕС, Миколаїв закривають на вихідні, в Ізраїлі розпочали військову операцію проти терористів "Ісламського джихаду". Докладніше про те, що сталося у п'ятницю, 5 серпня – у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- Російська армія двічі обстріляла Запорізьку АЕС. Три снаряди потрапили біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор.
- Російські війська намагаються захопити міста Соледар та Бахмут у Донецькій області. Проте українські військові тримають оборону.
- У п'ятницю вдень, 5 серпня, Росія обстріляла Миколаїв з боку Херсона. Спочатку повідомлялося про 10 поранених. Пізніше кількість поранених зросла до 22 людей. Також ще в ніч на 5 серпня Миколаїв тричі зазнав ворожих обстрілів. Окупанти били з РСЗВ та артилерії. Під удар потрапив Корабельний район.
- Російські військові вночі 5 серпня завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. У місті та районі оголошено повітряну тривогу.
- Російські війська вдарили по житловому масиву Харкова з РСЗВ "Смерч", касетними снарядами. Внаслідок ворожої атаки четверо людей постраждали.
- Українські бійці звільнили від окупантів село Дібрівне під Ізюмом (Харківська область). Тим самим ЗСУ змогли пересунути лінію фронту.
Миколаїв закривають на вихідні
Миколаїв йде на затяжну комендантську годину з 23:00. Вона триватиме включно до понеділка, 8 серпня.
Голова ОВА Віталій Кім пояснив, це означає, що на вихідних місто буде повністю закрите, а тому закликав придбати всі необхідні продукти. "Поставтеся з розумінням. У вихідні місто буде закрито. Закупіться їжею та водою. Ми працюємо і по колаборантах у тому числі", - сказав він.
Екс-заступнику голови розвідки оголосили підозру
Колишньому заступнику голови Головного управління розвідки Міноборони оголосили підозру. Його звинувачують у передачі спецслужбам РФ таємної інформації про військову ситуацію в Україні.
За інформацією СБУ, генерал-майор підозрюється у державній зраді, а також у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї. Слідство встановило, що чоловік передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в нашій країні.
Удари в секторі Газа та можлива мобілізація: що відбувається в Ізраїлі
Сьогодні, 5 серпня 2022 року, Армія оборони Ізраїлю почала військову операцію проти терористів "Ісламського джихаду". Зокрема, вже ліквідовано його ватажка, а ізраїльські сили готуються до відбиття можливої атаки у відповідь.
РБК-Україна зібрало все, що відомо на даний момент про операцію "Світанок".
Ердоган на зустрічі з Путіним погодився платити за газ у рублях
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним погодився поступово перейти на оплату за газ в російських рублях. Як заявив російський віце-прем'єр Олександр Новак, оплата за газ була однією з тем переговорів у Сочі.
"Обговорювалися поставки газу в Турецьку Республіку, який в досить великому обсязі поставляється - 26 млрд кубометрів щорічно. У процесі переговорів президенти домовилися про те, що ми починаємо частково поставки газу і оплату в рублях", - зазначив він.
В Україну повертається спека
В Україну в суботу, 6 серпня, повертається спека. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +33 градусів.
За даними синоптиків, майже в усіх регіонах буде сухо. Невеликі локальні дощі прогнозуються лише у Херсонській та Запорізькій областях. Вітер переважно східний зі швидкістю 5-10 м/с.