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Обстріл Миколаєва: кількість поранених зросла вдвічі

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Миколаїв, П'ятниця 05 серпня 2022 17:43
Обстріл Миколаєва: кількість поранених зросла вдвічі Фото: наслідки обстрілу Миколаєва (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість поранених в результаті обстрілу Миколаєва днем, 5 серпня, збільшилася до 22 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови обласної ради Анни Замазєєвої.

"На зараз відомо вже про 22 поранених. Серед поранених 14-річний хлопець, який в момент атаки російських терористів знаходився біля входу до церкви", - розповіла вона.

За її словами, за попередньою інформацією, поранення він отримав в наслідок розриву касетних боєприпасів.

"Підліток, з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставлений до реанімації обласної лікарні", - додала Замазєєва.

Як повідомлялося, у п'ятницю вдень, 5 серпня, Росія обстріляла Миколаїв з боку Херсона. Спочатку повідомлялося про 10 поранених.

Нагадаємо, ще вночі Миколаїв тричі зазнав ворожих обстрілів. Окупанти били з РСЗВ та артилерії. Під удар потрапив Корабельний район.

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