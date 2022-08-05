Росіяни накрили Харків "Смерчами", є поранені: подробиці нічної атаки

Російські війська вдарили по житловому масиву Харкова з РСЗВ "Смерч", касетними снарядами. Внаслідок ворожої атаки четверо людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Слідчого управління Головного управління поліції Харківської області Сергія Болвінова.

"Рашисти вчора ввечері обстріляли житловий масив Шевченківського району з РСЗВ "Смерч", касетними снарядами. На жаль, є четверо постраждалих. Осколкові поранення, вибухові травми, але усі живі. Слідчі зафіксували усі деталі для правосуддя над рашистською темрявою", - написав він.

Фото: російські війська 4 серпня накрили Харків "Смерчами" (facebook.com)

Нагадаємо, як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, вночі ворог попередньо з систем залпового вогню здійснив масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова.

Під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок, в багатьох будинках пошкоджено шибки, постраждало приміщення закладу освіти, дитячі майданчики. Піротехніки також вилучили снаряди, які не розірвались.

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