Російські війська обстріляли Нікополь

Російські військові вночі 5 серпня завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. У місті та районі оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольського рову Євгена Євтушенка.

Адміністрація міста просить жителів до закінчення повітряної тривоги залишатися в безпечних місцях.