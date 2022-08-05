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Російські війська обстріляли Нікополь

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Нікополь, П'ятниця 05 серпня 2022 00:30
Російські війська обстріляли Нікополь Фото: російські війська обстріляли Нікополь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові вночі 5 серпня завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. У місті та районі оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольського рову Євгена Євтушенка.

Адміністрація міста просить жителів до закінчення повітряної тривоги залишатися в безпечних місцях.

Нагадаємо, минулого тижня посилилися обстріли Нікополя Дніпропетровської області, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

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Нікополь Дніпропетровська область Авіаудари
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