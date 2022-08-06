Обстрел Запорожской АЭС и возможная мобилизация в Израиле: новости за 5 августа

Российская армия дважды обстреляла Запорожскую АЭС, Николаев закрывают на выходные, в Израиле начали военную операцию против террористов "Исламского джихада". Подробнее о том, что произошло в пятницу, 5 августа - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Николаев закрывают на выходные

Николаев идет на затяжной комендантский час с 23:00. Он продлится включительно до понедельника, 8 августа

Главу ОВА Виталий Ким объяснил, это значит, что на выходных город будет полностью закрыт, а потому призвал купить все необходимые продукты. "Отнеситесь с пониманием. В выходные город будет закрыт. Закупитесь едой и водой. Мы работаем и по коллаборантам, в том числе", - сказал он.

Бывшему замглавы разведки объявили подозрение

Бывшему заместителю главы Главного управления разведки Минобороны объявили подозрение. Его обвиняют в передаче спецслужбам РФ тайной информации о военной ситуации в Украине.

По информации СБУ, генерал-майор подозревается в государственной измене, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия. Следствие установило, что мужчина передавал российским спецслужбам тайную и совершенно тайную информацию об актуальной военно-политической ситуации в нашей стране.

Удары в секторе Газа и возможная мобилизация: что происходит в Израиле

Сегодня, 5 августа 2022 года, Армия обороны Израиля начала военную операцию против террористов "Исламского джихада". В частности, уже ликвидирован его главарь, а израильские силы готовятся к отражению возможной ответной атаки.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент об операции "Рассвет".

Эрдоган на встрече с Путиным согласился платить за газ в рублях

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным согласился постепенно перейти на оплату за газ в российских рублях. Как заявил российский вице-премьер Александр Новак, оплата за газ была одной из тем переговоров в Сочи.

"Обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется - 26 млрд кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях", - отметил он.

В Украину возвращается жара

В Украину в субботу, 6 августа, возвращается жара. Днем столбики термометров покажут до +33 градусов.

По данным синоптиков, почти во всех регионах будет сухо. Небольшие локальные дожди прогнозируются только в Херсонской и Запорожской областях. Ветер преимущественно восточный со скоростью 5-10 м/с.