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В Україну повертається спека: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Субота 06 серпня 2022 07:00
В Україну повертається спека: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні в Україні очікується спека до +33 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україну сьогодні, 6 серпня, повертається спека. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +33 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні майже в усіх регіонах буде сухо. Невеликі локальні дощі прогнозуються лише у Херсонській та Запорізькій областях. Вітер переважно східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +16 +19, вдень +28 +31 градус;
  • на заході вночі +14 +17 градусів, а вдень +29 +34;
  • у східних областях вночі +16 +19, вдень +31 +33 градуси;
  • на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +28 +31;
  • у центральних областях вночі +15 +19, вдень +29 +32 градуси.

В Україну повертається спека: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У столиці сьогодні опадів не прогнозується, можлива мінлива хмарність. Вітер східний до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +19, а вдень +28 +31 градус.

В Україну повертається спека: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, Укргідрометцентр дав прогноз на останній місяць літа.

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