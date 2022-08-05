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Окупанти за ніч тричі обстріляли Миколаїв: названо наслідки

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Миколаїв, П'ятниця 05 серпня 2022 10:42
Окупанти за ніч тричі обстріляли Миколаїв: названо наслідки Фото: окупанти 5 серпня тричі обстріляли Миколаїв (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 5 серпня Миколаїв тричі піддався ворожим обстрілам. Окупанти били з РСЗВ і артилерії. Під удар потрапив Корабельний район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Олександра Сєнкевича.

"Сьогодні за ніч Миколаїв піддався обстрілу тричі: після півночі, близько третьої ночі і в 6:40 ранку. В основному під удар потрапив Корабельний район міста", - розповів міський голова.

В результаті обстрілу один приватний житловий будинок частково зруйнований, ще в одному виникла пожежа від попадання боєприпасів і їх уламків.

За попередньою інформацією, вночі Миколаїв обстрілювали касетними боєприпасами з РСЗВ, вранці - зі ствольної далекобійною артилерією "Піон".

Нагадаємо, російські війська вдарили по житловому масиву Харкова з РСЗВ "Смерч", касетними снарядами. В результаті ворожої атаки чотири людини постраждали.

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Миколаїв ракетный удар Російська Федерація
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