ЗСУ відбили атаку на Лозове, а окупанти намагаються захопити Соледар, - Генштаб

Російські війська намагаються захопити міста Соледар та Бахмут у Донецькій області. Проте українські військові тримають оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Сіверський напрямок

Ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи, проводить інженерне обладнання позицій, а також встановлює системи відеоспостереження.

Окупанти із артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст і Грем’яч на Чернігівщині та Старікове Сумської області.

Харківський та Слобожанський напрямки

Противник продовжує стримувати українські війська, щоб не допустити відновлення наступу.

Зі ствольної та реактивної артилерії окупанти обстріляли Харків та населені пункти Руська Лозова, Коробочкине, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів. Безпілотними літальними апаратами провів повітряну розвідку біля Руської Лозової, Малих Проходів, Гусарівки та Чепіля.

Слов'янський та Донецький напрямки

Противник обстрілював із артилерії різних типів райони поблизу Богородичного, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Рідного.

Ворог зосереджує зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Намагається встановити контроль над містами Соледар і Бахмут та відтіснити наші війська від західної околиці міста Донецьк.

Краматорський та Бахмутський напрямки

Окупанти з танків та артилерії обстріляв райони неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлівки та Кодеми. Завдали авіаційного удару біля Вершини.

Наступальними діями окупанти намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне положення в районах Бахмута, Зайцевого та Вершини, успіху не мали, відійшли.

Авдіївський напрямок

Зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски.

Новопавлівський та Запорізький напрямки

Противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Мар’їнка, Володимирівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Новоандріївка, Кам’янське, Новосілка, Чарівне, Новопіль, Гуляйполе та Нескучне.

Українські воїни успішно відбили черговий ворожий штурм в напрямку Мар’їнки та змусили ворога тікати. Окупанти провели розвідку безпілотниками в районах Запоріжжя та Новоселівки Другої.

Південнобузький напрямок

Російська армія всіма засобами намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення нашими підрозділами сприятливих умов для контрнаступу.

Ворог обстрілював райони населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Лупареве, Новомиколаївка, Новогригорівка, Червона Долина, Зелений Гай, Андріївка, Трудолюбівка, Нововоронцовка, Тополине, Потьомкине, Ольгине, Нікополь. Авіацією завдав ударів неподалік Лозового, Великого Артакового та Андріївки.

Противник здійснив спробу наступу в напрямку на Лозове. Отримав рішучу відсіч від українських воїнів та відійшов.

Для виявлення позицій наших підрозділів і корегування вогню артилерії активно застосовує безпілотники.

Чорне та Азовське моря

Росія зосереджує сили на підтриманні сухопутного угруповання, блокуванні цивільного судноплавства та обстрілах України. В акваторіях перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

ЗСУ продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Противник відчуває гострий дефіцит навченого та хоч якось мотивованого поповнення для підрозділів, що зазнають втрат.