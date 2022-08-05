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Росія вдень обстріляла Миколаїв: багато постраждалих, є загиблі

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Миколаїв, П'ятниця 05 серпня 2022 15:46
Росія вдень обстріляла Миколаїв: багато постраждалих, є загиблі Фото: наслідки обстрілу Миколаєва (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю вдень, 5 серпня, Росія обстріляла Миколаїв з боку Херсону. Внаслідок атаки багато поранених, у тому числі 13-річний хлопчик, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вже понад 10 поранених тільки в одному місці після обстрілу вдень, є загиблі, бригади ще працюють", - написав він.

За словами голови Миколаївської обласної ради Ганни Замазєєвої, сьогодні по обіді окупанти з боку Херсону знову обстріляли Балабанівку та Корабельний район Миколаєва.

"На жаль, є постраждалі, зокрема, 13-річний хлопець. Медики працюють на місці", - додала вона.

За даними мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, площа ураження після обстрілу дуже велика.

"Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки. Є пожежі, значні руйнування і жертви", - констатував він.

Як повідомлялося, вночі на 5 серпня Миколаїв тричі зазнав ворожих обстрілів. Окупанти били з РСЗВ та артилерії. Під удар потрапив Корабельний район.

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