Миколаїв закривають на вихідні: всі подробиці
Миколаїв сьогодні йде на затяжну комендантську годину з 23:00. Вона триватиме включно до понеділка, 8 серпня
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Віталія Кіма під час відеозвернення.
Скільки триватиме
"Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року", - заявив Кім.
Таким чином, посилена комендантська година почнеться сьогодні (5 серпня) о 23:00 і закінчиться в понеділок (8 серпня) о 05:00.
Що це означає?
Як пояснив очільник області, це означатиме, що діятимуть усі ті правила, які й містить комендантська година, тобто заборонено перебування людей у вказаний проміжок часу на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.
Кім звернувся до мешканців сьогодні заздалегідь здійснити всі заплановані маршрути та натякнув на раніше анонсовану перевірку повідомлень про зрадників у місті.
Екстрені випадки
При цьому, в разі екстрених випадків голова ОВА заявив, що буде залучатися поліція для супроводу. У всіх інших випадках - пересування містом заборонено.
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