Миколаїв закривають на вихідні: всі подробиці

Миколаїв сьогодні йде на затяжну комендантську годину з 23:00. Вона триватиме включно до понеділка, 8 серпня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Віталія Кіма під час відеозвернення.

Скільки триватиме

"Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року", - заявив Кім.

Таким чином, посилена комендантська година почнеться сьогодні (5 серпня) о 23:00 і закінчиться в понеділок (8 серпня) о 05:00.

Що це означає?

Як пояснив очільник області, це означатиме, що діятимуть усі ті правила, які й містить комендантська година, тобто заборонено перебування людей у вказаний проміжок часу на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Кім звернувся до мешканців сьогодні заздалегідь здійснити всі заплановані маршрути та натякнув на раніше анонсовану перевірку повідомлень про зрадників у місті.

Екстрені випадки

При цьому, в разі екстрених випадків голова ОВА заявив, що буде залучатися поліція для супроводу. У всіх інших випадках - пересування містом заборонено.

Новина доповнюється....