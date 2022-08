Удари в секторі Газа та можлива мобілізація: що відбувається в Ізраїлі

У другій половині дня почали надходити перші повідомлення про удари по цілях в секторі Газа. Пізніше Міністерство оборони Ізраїлю оголосило, що проводить операцію "Світанок". В тилових районах біля сектора Гази, а також для жителів Західного і центрального Негева, західної і центральної частини округу Лахіш діє режим особливої ситуації.

За даними палестинських ЗМІ, Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали серію ударів, у тому числі по житловому будинку, де розташовувався штаб одного з лідерів бойовиків "Ісламського джихаду". Також бойові безпілотники атакували цілі на півдні сектора Гази.

IDF publishes a new video of strikes in the Gaza Strip pic.twitter.com/SBHYc0ubqH