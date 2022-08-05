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Ердоган на зустрічі з Путіним погодився платити за газ у рублях

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Сочі, П'ятниця 05 серпня 2022 21:07
Ердоган на зустрічі з Путіним погодився платити за газ у рублях Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним погодився поступово перейти на оплату за газ в російських рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

Як заявив російський віце-прем'єр Олександр Новак, оплата за газ була однією з тем переговорів у Сочі.

"Обговорювалися поставки газу в Турецьку Республіку, який в досить великому обсязі поставляється - 26 млрд кубометрів щорічно. У процесі переговорів президенти домовилися про те, що ми починаємо частково поставки газу і оплату в рублях", - зазначив він.

Крім того, лідери обох країн обговорили початок будівництва атомної електростанції "Аккую" в наступному році і роботу газопроводу "Турецький потік".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ердоган і Путін також обговорювали роботу "зернового коридору" у Чорному морі для вивезення української аграрної продукції. Однак питання поставок турецьких безпілотників "Байрактар" не піднімалося.

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