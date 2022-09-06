Новий прем'єр Британії та чергові обстріли ЗАЕС росіянами: новини за 5 вересня

У Британії стали відомі результати виборів нового прем'єр-міністра, який стане наступником Бориса Джонсона. Тим часом через обстріли росіян ЗАЕС була відключена від енергомережі України.

Детальніше про те, що сталося в понеділок, 5 вересня, - в матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: головні новини

У Британії оголосили ім'я нового прем'єра

У понеділок, 5 вересня, в Сполученому Королівстві призначений новий прем'єр-міністр країни. Ним стала чинний глава МЗС Британії Ліз Трасс.

Трас отримала 81 326 голосів проти 60 399 за її конкурента Ріші Сунака.

Росіяни продовжують обстрілювати ЗАЕС: один реактор відключений від мережі

Російські війська в останні кілька днів відновили інтенсивні обстріли території навколо Запорізької атомної електростанції. Через це від мережі був відключений шостий енергоблок.

При цьому була відключена остання ЛЕП, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС з енергосистемою України.

Окупанти з "ураганів" завдали удару по Криворізькому району: є загибла і поранені

У понеділок після обіду, 5 вересня, російські окупанти завдали ударів з "Ураганів" по Криворізькому району Дніпропетровської області.

В результаті обстрілу в Апостолові загинула літня жінка. Також за попередньою інформацією, три людини поранені. Всі вони в лікарні у важкому стані.

У Зеленського попросили жителів Криму почати підготовку до деокупації

Жителям Криму та інших тимчасово непідконтрольних Україні територій вже зараз необхідно починати підготовку до періоду деокупації, заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Він закликав жителів півострова облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води і зарядити повербанки.

Вчені змоделювали новий прогноз переміщення радіації в разі аварії на ЗАЕС

У разі умовної аварії на Запорізькій АЕС радіоактивне забруднення торкнулося б півдня України та кількох країн Європи.

Дослідження складали в умовах, за яких "аварія" на ЗАЕС розпочалася 4 вересня.

Не тільки Херсон. Зеленський заявив про численні контрнаступи ЗСУ

Українські війська зосереджені не тільки на наступі в Херсонській області. У захисників є численні напрямки для контрнаступальних дій, заявив президент України Володимир Зеленський.

Вдень до +23, а вночі заморозки: прогноз погоди на завтра

У вівторок, 6 вересня, погода в Україні буде хмарною і без опадів, вдень прогріється до + 23 градусів. Вночі в більшості регіонів очікуються заморозки.