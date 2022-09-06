Новий прем'єр Британії та чергові обстріли ЗАЕС росіянами: новини за 5 вересня
У Британії стали відомі результати виборів нового прем'єр-міністра, який стане наступником Бориса Джонсона. Тим часом через обстріли росіян ЗАЕС була відключена від енергомережі України.
Детальніше про те, що сталося в понеділок, 5 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: головні новини
- Російські війська за добу обстріляли чотири населених пункти в Донецькій області. Внаслідок чого загинули три мирних жителя, ще стільки ж отримали поранення.
- Російські війська вночі 5 вересня знову завдали ракетного удару по Миколаєву. Ракетами з - 300 окупанти вдарили по підприємству.
- У Луганській області російські окупанти посилили примусову мобілізацію. Вони мають намір відправити на вірну смерть 10 тисяч чоловіків.
- У Бучі Київської області виявили ще двох жертв російської окупації. Останки мирних жителів знайшли в одному з гаражів.
- Підконтрольними Україні залишаються близько 45% Донецької області. Ця територія постійно обстрілюється російськими окупантами, через що зростає кількість жертв і постраждалих серед мирного населення.
- Коллаборант Кирило Стремоусов заявив про перенесення фейкового "референдуму" про приєднання Херсонської області до складу Росії. Все через контрнаступ наших захисників.
- Збройні сили відбили спроби наступу окупантів у районах дев'яти населених пунктів. Також українські захисники мали тактичний успіх на Краматорському напрямку і вибили ворога з раніше зайнятих позицій.
У Британії оголосили ім'я нового прем'єра
У понеділок, 5 вересня, в Сполученому Королівстві призначений новий прем'єр-міністр країни. Ним стала чинний глава МЗС Британії Ліз Трасс.
Трас отримала 81 326 голосів проти 60 399 за її конкурента Ріші Сунака.
Росіяни продовжують обстрілювати ЗАЕС: один реактор відключений від мережі
Російські війська в останні кілька днів відновили інтенсивні обстріли території навколо Запорізької атомної електростанції. Через це від мережі був відключений шостий енергоблок.
При цьому була відключена остання ЛЕП, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС з енергосистемою України.
Окупанти з "ураганів" завдали удару по Криворізькому району: є загибла і поранені
У понеділок після обіду, 5 вересня, російські окупанти завдали ударів з "Ураганів" по Криворізькому району Дніпропетровської області.
В результаті обстрілу в Апостолові загинула літня жінка. Також за попередньою інформацією, три людини поранені. Всі вони в лікарні у важкому стані.
У Зеленського попросили жителів Криму почати підготовку до деокупації
Жителям Криму та інших тимчасово непідконтрольних Україні територій вже зараз необхідно починати підготовку до періоду деокупації, заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.
Він закликав жителів півострова облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води і зарядити повербанки.
Вчені змоделювали новий прогноз переміщення радіації в разі аварії на ЗАЕС
У разі умовної аварії на Запорізькій АЕС радіоактивне забруднення торкнулося б півдня України та кількох країн Європи.
Дослідження складали в умовах, за яких "аварія" на ЗАЕС розпочалася 4 вересня.
Не тільки Херсон. Зеленський заявив про численні контрнаступи ЗСУ
Українські війська зосереджені не тільки на наступі в Херсонській області. У захисників є численні напрямки для контрнаступальних дій, заявив президент України Володимир Зеленський.
Вдень до +23, а вночі заморозки: прогноз погоди на завтра
У вівторок, 6 вересня, погода в Україні буде хмарною і без опадів, вдень прогріється до + 23 градусів. Вночі в більшості регіонів очікуються заморозки.
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