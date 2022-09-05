Окупанти з "Ураганів" завдали удару по Криворізькому району: є загибла і поранені

У понеділок після обіду, 5 вересня, російські окупанти завдали ударів з "Ураганів" по Криворізькому району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко в Telegram .

В результаті обстрілу в Апостолові загинула літня жінка. Також за попередньою інформацією, три людини поранені. Всі вони в лікарні у важкому стані.

У місті зруйнований газовод - сталася пожежа. Полум'я рятувальники вже ліквідували.

Крім того, в Зеленодольську в результаті обстрілу пошкоджені виробничі будівлі підприємства. Людине постраждали.

Нагадаємо, з початку повномасштабного військового вторгнення Росія випустила по Україні 3,5 тисячі ракет. Стало відомо, що від 50 до 70% ворожих ракет збивається засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами.

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