Окупанти з "Ураганів" завдали удару по Криворізькому району: є загибла і поранені
У понеділок після обіду, 5 вересня, російські окупанти завдали ударів з "Ураганів" по Криворізькому району Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко в Telegram.
В результаті обстрілу в Апостолові загинула літня жінка. Також за попередньою інформацією, три людини поранені. Всі вони в лікарні у важкому стані.
У місті зруйнований газовод - сталася пожежа. Полум'я рятувальники вже ліквідували.
Крім того, в Зеленодольську в результаті обстрілу пошкоджені виробничі будівлі підприємства. Людине постраждали.
Нагадаємо, з початку повномасштабного військового вторгнення Росія випустила по Україні 3,5 тисячі ракет. Стало відомо, що від 50 до 70% ворожих ракет збивається засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.