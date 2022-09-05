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Окупанти на Луганщині посилили мобілізацію: що відомо

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Луганська область, Понеділок 05 вересня 2022 10:26
Окупанти на Луганщині посилили мобілізацію: що відомо Фото: окупанти в Луганській області посилили мобілізацію (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Луганській області російські окупанти посилили примусову мобілізацію. Вони мають намір відправити на вірну смерть 10 тисяч чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Луганської ОВА у Facebook.

"Дату повного захоплення Луганської області в Кремлі міняли спочатку щотижня. Потім, напевно, знайшовся хоча б один не підлабузник, і порекомендував відстрочувати її щомісяця. Але і цього мало. По кілька сотень окупантів щодня гинуть або отримують поранення", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що в окупованій області чоловіки майже зникли. Зокрема, після того, як біля дитсадка мобілізували батька-одинака, практично залишивши дитину сиротою.

"Утримувати фронт окупантам нічим. Тому вони не просто хапають всіх, кого бачать, а й вдаються до нових методів виманювання чоловіків зі сховищ. Тому що необхідно закликати ще 10 тисяч небажаючих стати "гарматним м'ясом". Такі показники озвучила Росія", - йдеться в повідомленні.

Окупанти зобов'язали в заяві на винагороду в 10 тисяч рублів за відправлення дитини в школу вказувати персональні дані всіх членів сім'ї.

"На підприємствах так званої "ЛНР" встановили персональні квоти за призовом контрактників. Обіцяють позачергову відпустку і збереження робочого місця при узгодженні. Якщо повернешся. Тільки от робочих місць, яких просто нікому зайняти, там і так вже достатньо", - йдеться в повідомленні.

При цьому в разі відмови - окупанти проводять тривалі агітаційні бесіди наодинці, поки чоловік не погодитися.

"У Сватівському та Старобільському районах організували примусову заміну автомобільних номерів і паралельно здійснили облік дієздатних чоловіків. Тепер всі в очікуванні", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти в Мелітополі почали роздавати місцевим жителям повістки до військкомату.

При цьому в захопленому Маріуполі росіяни почали відкриту мобілізацію, розсилаючи смс і пропонуючи зарплату. Потенційним зрадникам пропонують нібито по 200-300 тисяч рублів на місяць.

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