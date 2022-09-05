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Вдень до +23, а вночі заморозки: прогноз погоди на завтра

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Київ, Понеділок 05 вересня 2022 13:38
Вдень до +23, а вночі заморозки: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні 6 вересня вдень прогріється до +23, а вночі очікуються заморозки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 6 вересня погода в Україні буде хмарною і без опадів, вдень прогріється до +23 градусів. Вночі в більшості регіонів очікуються заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +2 +7 градусів. Також по всій території країн, крім Закарпаття та південної частини, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 -5 градусів. При цьому в північно-східних і східних областях місцями і в повітрі 0 -3 градусів. На узбережжі морів завтра вночі очікується +10 +13 градусів.

Вдень температура повітря в Україні коливатиметься від +13 до +18, а в Закарпатті та крайньому півдні від +20 до +23.

Вдень до +23, а вночі заморозки: прогноз погоди на завтра

Погода в Києві та області

Завтра в столичному регіоні буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі очікується в межі +2 +7 градусів, а на поверхні грунту заморозки 0 -5. Вдень у Київській області потеплішає до +13 +18 градусів.

У Києві вночі буде +5 +7 градусів, а вдень +15 +17.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у першій половині вересня в Україні очікується прохолодна осіння погода. Температура на більшій частині не підніметься вище 20 градусів.

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