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Під контролем України залишається 45% Донецької області, - глава ОВА

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Донецька область, Понеділок 05 вересня 2022 14:16
Під контролем України залишається 45% Донецької області, - глава ОВА Фото: начальник Донецької ОВВА Павло Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Валерія Поліщук

Підконтрольними Україні залишаються близько 45% Донецької області. Ця територія постійно обстрілюється російськими окупантами, через що зростає кількість жертв і постраждалих серед мирного населення.

Про це заявив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір незалежного білоруського телеканалу "Белсат".

Він підкреслив, що наступальні дії окупантів не досягають успіху.

"Спроби наступальних дій ворога не припиняються на основних ключових напрямках, це Бахмутський і Авдіївський напрямки, там, де ворог вже протягом багатьох тижнів продовжує наступати, переносячи, як вони кажуть, терміни виходу до адміністративних кордонів Донецької області. Однак успіх їхніх дій не має", - заявив Кириленко.

За його словами, обстріли Донецької області, як населених пунктів великих міст уздовж лінії фронту, так і по всій області, фактично тривають щодня.

"Результати обстрілів - на жаль, щоденні жертви і поранені серед мирного населення. І такі факти ми фіксуємо, на жаль, щодня", - заявив керівник області.

Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли шість населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинули троє цивільних, ще стільки ж отримали поранення.

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