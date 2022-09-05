Не тільки Херсон. Зеленський заявив про множинні контрнаступи ЗСУ

Українські війська зосереджені не лише на наступі у Херсонській області. Захисники мають множинні напрямки для контрнаступальних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського ABC NEWS .

Журналіст запитав, чому українські військові вирішили розпочати контрнаступ саме в Херсонській області.

"Я не скажу, що контрнаступ тільки на Херсон… Є напрямок або напрямки - множинні - і ми повинні рухатися вперед", - відповів президент.

При цьому Зеленський зазначив, що не може говорити про деталі будь-яких військових дій.

"Я хочу, щоб ворог отримав від нас сюрпризи", - сказав він.

Зеленський зазначив, що триває дуже важка війна, але він впевнений, що Україна поверне свої території.

"Це завдання складне, і воно залежить не тільки від нас, але я впевнений, що так і буде. Це лише питання часу", - сказав він.

Президент додав, що наша країна не поступиться своєю землею.