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Не тільки Херсон. Зеленський заявив про множинні контрнаступи ЗСУ

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Понеділок 05 вересня 2022 21:32
Не тільки Херсон. Зеленський заявив про множинні контрнаступи ЗСУ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські війська зосереджені не лише на наступі у Херсонській області. Захисники мають множинні напрямки для контрнаступальних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського ABC NEWS.

Журналіст запитав, чому українські військові вирішили розпочати контрнаступ саме в Херсонській області.

"Я не скажу, що контрнаступ тільки на Херсон… Є напрямок або напрямки - множинні - і ми повинні рухатися вперед", - відповів президент.

При цьому Зеленський зазначив, що не може говорити про деталі будь-яких військових дій.

"Я хочу, щоб ворог отримав від нас сюрпризи", - сказав він.

Зеленський зазначив, що триває дуже важка війна, але він впевнений, що Україна поверне свої території.

"Це завдання складне, і воно залежить не тільки від нас, але я впевнений, що так і буде. Це лише питання часу", - сказав він.

Президент додав, що наша країна не поступиться своєю землею.

Нагадаємо, ISW зазначає, що ЗСУ просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області.

Окрім того, вчора Зеленський розповів, що українські військові звільнили один населений пункт в Донецькій області і два на південному напрямку.

Докладніше про те, що зараз відбувається у Херсонській області - у матеріалі РБК-Україна.

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