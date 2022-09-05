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Окупанти вночі знову вдарили по Миколаєву ракетами С-300: Кім назвав наслідки

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Миколаїв, Понеділок 05 вересня 2022 09:41
Окупанти вночі знову вдарили по Миколаєву ракетами С-300: Кім назвав наслідки Фото: окупанти вночі знову вдарили по Миколаєву ракетами С-300 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вночі 5 серпня знову завдали ракетного удару по Миколаєву. Ракетами С-300 окупанти вдарили по підприємству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Так, близько 00:30 ворожі війська атакували ракетами типу С-300 промислове підприємство на околиці міста. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Крім того, вночі під ворожі обстріли потрапило село Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих і руйнувань немає.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Армія Росії застосувала важку артилерію.

Також у Запоріжжі вночі були чутні звуки вибухів.

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