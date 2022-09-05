Окупанти вночі знову вдарили по Миколаєву ракетами С-300: Кім назвав наслідки
Російські війська вночі 5 серпня знову завдали ракетного удару по Миколаєву. Ракетами С-300 окупанти вдарили по підприємству.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Так, близько 00:30 ворожі війська атакували ракетами типу С-300 промислове підприємство на околиці міста. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Крім того, вночі під ворожі обстріли потрапило село Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих і руйнувань немає.
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Армія Росії застосувала важку артилерію.
Також у Запоріжжі вночі були чутні звуки вибухів.
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