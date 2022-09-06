ua ru
Вт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Новый премьер Британии и очередные обстрелы ЗАЭС россиянами: новости за 5 сентября

Новина українською →
Украина, Вторник 06 сентября 2022 08:15
Новый премьер Британии и очередные обстрелы ЗАЭС россиянами: новости за 5 сентября Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

В Британии стали известны результаты выборов нового премьер-министра, который станет преемником Бориса Джонсона. Тем временем из-за обстрелов россиян ЗАЭС была отключена от энергосети Украины.

Подробнее о том, что произошло в понедельник, 5 сентября, - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: главные новости

В Британии объявили имя нового премьера

В понедельник, 5 сентября, в Соединенном Королевстве назначен новый премьер-министр страны. Им стала действующий глава МИД Британии Лиз Трасс.

Трасс получила 81 326 голосов против 60 399 за ее конкурента Риши Сунака.

Россияне продолжают обстреливать ЗАЭС: один реактор отключен от сети

Российские войска в последние несколько дней возобновили интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской атомной электростанции. Из-за этого от сети был отключен шестой энергоблок.

При этом была отключена последняя ЛЭП, которая которая соединяла узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины.

Оккупанты из "Ураганов" нанесли удар по Криворожскому району: есть погибшая и раненые

В понедельник после обеда, 5 сентября, российские оккупанты нанесли удары из "Ураганов" по Криворожскому району Днепропетровской области.

В результате обстрела в Апостолове погибла пожилая женщина. Также по предварительной информации, три человека ранены. Все они в больнице в тяжелом состоянии.

У Зеленского попросили жителей Крыма начать подготовку к деоккупации

Жителям Крыма и других временно неподконтрольных Украине территорий уже сейчас необходимо начинать подготовку к периоду деоккупации, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он призвал жителей полуострова обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить повербанки.

Ученые смоделировали новый прогноз перемещения радиации в случае аварии на ЗАЭС

В случае условной аварии на Запорожской АЭС радиоактивное загрязнение коснулось бы юга Украины и нескольких стран Европы.

Исследование составляли в условиях, при которых "авария" на ЗАЭС началась в 17:33 4 сентября.

Не только Херсон. Зеленский заявил о множественных контрнаступлениях ВСУ

Украинские войска сосредоточены не только на наступлении в Херсонской области. У защитников есть множественные направления для контрнаступательных действий, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Днем до +23, а ночью заморозки: прогноз погоды на завтра

Во вторник, 6 сентября, погода в Украине будет облачной и без осадков, днем прогреется до +23 градусов. Ночью в большинстве регионов ожидаются заморозки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Запорожская АЭС Премьер-министр Великобритания Война России против Украины
NEWS
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
DAILY
Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России