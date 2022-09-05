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Росіяни продовжують обстрілювати ЗАЕС: один реактор відключений від мережі

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Понеділок 05 вересня 2022 15:59
Росіяни продовжують обстрілювати ЗАЕС: один реактор відключений від мережі Фото: один реактор ЗАЕС відключено від мережі після обстрілів росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські війська останні кілька днів відновили інтенсивні обстріли території навколо Запорізької атомної електростанції. Через це від мережі був відключений шостий енергоблок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" в Telegram.

За інформацією компанії, посилення обстрілів ЗАЕС окупантами спостерігається останні три доби.

"В результаті були пошкоджені і відключені лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС - Дніпровська, 330 кВ затес - Каховська і ЛЕП 330 кВ ЗАЕС - Мелітополь. Також пошкоджено АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС / затес отримали пошкодження ще раніше", - сказано в повідомленні"Енергоатому".

При цьому наголошується, що в результаті сьогоднішніх атак росіян була відключена ЛЕП 330 кВ затес - остання лінія, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/затес з енергосистемою України. Згодом був розвантажений і відключений від мережі шостий енергоблок, який зараз живить власні потреби атомної електростанції.

Нагадаємо, 3 вересня Запорізька атомна електростанція (МАГАТЕ) в черговий раз втратила зв'язок з останньою працюючою зовнішньою лінією електропередач. Через це був відключений один енергоблок.

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