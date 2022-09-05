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Вчені змоделювали новий прогноз переміщення радіації в разі аварії на ЗАЕС

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Енергодар, Понеділок 05 вересня 2022 19:50
Вчені змоделювали новий прогноз переміщення радіації в разі аварії на ЗАЕС Фото: вчені змоделювали новий прогноз переміщення радіації у разі аварії на ЗАЕС (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Іван Носальський

У разі умовної аварії на Запорізькій АЕС радіоактивне забруднення торкнулося б півдня України та кількох країн Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Укргідрометцентру.

Дослідження складали в умовах, за яких умовна аварія на ЗАЕС розпочалася о 17:33 4 вересня. Тоді повітряні маси могли б транспортувати викиди радіації на південь над територією Запорізької та Херсонської областей та Криму. Після цього хмара радіоактивних домішок пролетіла б над Туреччиною, Грецією, Болгарією, Молдовою та Румунією.

Відзначається, що таке переміщення радіації було б зафіксовано тільки в перші 15 годин після умовної аварії.

Вчені змоделювали новий прогноз переміщення радіації в разі аварії на ЗАЕСМапа поширення радіації (facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, сьогодні, 5 вересня, в "Енергоатомі" розповіли, що російські війська останні кілька днів проводять інтенсивні обстріли території навколо Запорізької атомної електростанції. Через це від мережі був відключений шостий енергоблок.

Також ми писали, що, за даними МАГАТЕ, атомний реактор на ЗАЕС має достатньо енергії для забезпечення безпеки. Резервна лінія електропередач була навмисно відключена для гасіння пожежі в результаті чергового обстрілу, проте не була пошкоджена.

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