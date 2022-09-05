Вчені змоделювали новий прогноз переміщення радіації в разі аварії на ЗАЕС

У разі умовної аварії на Запорізькій АЕС радіоактивне забруднення торкнулося б півдня України та кількох країн Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Укргідрометцентру.

Дослідження складали в умовах, за яких умовна аварія на ЗАЕС розпочалася о 17:33 4 вересня. Тоді повітряні маси могли б транспортувати викиди радіації на південь над територією Запорізької та Херсонської областей та Криму. Після цього хмара радіоактивних домішок пролетіла б над Туреччиною, Грецією, Болгарією, Молдовою та Румунією. Відзначається, що таке переміщення радіації було б зафіксовано тільки в перші 15 годин після умовної аварії. Мапа поширення радіації (facebook.com/UkrHMC)