У Зеленського попросили жителів Криму почати підготовку до деокупації

Жителям Криму та інших тимчасово непідконтрольних Україні територій вже зараз необхідно починати підготовку до періоду деокупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

"Просимо жителів окупованих територій, включаючи півострів Крим, стежити за оголошеннями органів влади щодо дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води та зарядити повербанки. Все буде Україна", - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що Україна вже готує евакуаційні маршрути з тимчасово окупованого Криму для жителів, які захочуть покинути півострів на період активної деокупації.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, українська армія звільнила три населені пункти в Донецькій області та на південному напрямку.

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