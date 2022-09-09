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В ЄС погодили надання додаткових 5 млрд євро допомоги Україні

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П'ятниця 09 вересня 2022 18:17
В ЄС погодили надання додаткових 5 млрд євро допомоги Україні Фото: Шарль Мішель, голова Європейської ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Країни Європейського союзу погодили надання Україні додаткових 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Європейської ради Шарля Мішеля.

"Я вітаю сьогоднішню заяву міністрів економіки та фінансів ЄС про надання Україні додаткових 5 мільярдів євро виключної макрофінансової допомоги відповідно до рішення лідерів. ЄС підтримує Україну та її народ", - пише Шарль Мішель.

9 млрд допомоги від Європейського союзу

Виділення 9 млрд євро для України ЄС погодив ще 24 червня.

Через два тижні, а саме 7 липня, Європейський парламент підтримав надання виділення першого траншу макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.

Вже пізніше стало відомо про те, що, попри ухвалене в червні рішення, Німеччина блокувала виділення коштів. Після переговорів глави уряду Дениса Шмигаля з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, останній пообіцяв допомогти Україні з розблокуванням фіндопомоги.

Вже 7 вересня Єврокомісія схвалила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Інші ж 3 млрд євро повинні надійти в Україну до кінця поточного року.

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