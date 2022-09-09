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Російський олігарх Фрідман запропонував Україні 1 млрд доларів, щоб позбутися санкцій, - WSJ

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Україна, П'ятниця 09 вересня 2022 14:37
Російський олігарх Фрідман запропонував Україні 1 млрд доларів, щоб позбутися санкцій, - WSJ Фото: російський олігарх Михайло Фрідман (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російський бізнесмен Михайло Фрідман запропонував перевести 1 млрд доларів зі свого особистого статку в український банк "Альфа-банк", співзасновником якого він є. За словами людей, знайомих з цим питанням, ця пропозиція спрямована на те, щоб переконати Великобританію зняти з нього санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію в The Wall Street Journal.

Чиновники США заявили газеті, що ініціатива Фрідмана - одна з тих пропозицій, які бізнесмени, банки і компанії, що потрапили під санкції, таємно роблять владі західних країн, що фінансує відновлення України після російського вторгнення.

При цьому сам Фрідман заперечує, що пропонував "послугу за послугу", зазначає The Wall Street Journal. У МЗС Великобританії заявили, що"не потурають ухиленню від санкцій".

Український "Альфа-банк" запропонував київським чиновникам дозволити Фрідману перевести на банку 1 млрд доларів зі свого особистого статку, повідомив голова наглядової ради банку Роман Шпек. Він заявив, ці гроші підуть на фінансування проектів в Україні, пов'язаних з інфраструктурою, охороною здоров'я продовольчою та енергетичною безпекою.

Шпек повідомив, що український "Альфа-банк" направив свою пропозицію в Національний банк України в червні. При цьому він також заперечує, що метою пропозиції було ослаблення санкцій.

"Для нас це дійсно важливий економічний проект, і ми хотіли б уникнути будь-яких спекуляцій, що Фрідман і його партнери хотіли б інвестувати мільярд доларів в Україну, щоб отримати щось в іншій країні. Я не вважаю це (ініціативу Фрідмана) якоюсь спекуляцією або грою, яка в майбутньому може допомогти уникнути або зняти санкції", - сказав Шпек.

Як зазначає The Wall Street Journal, для доступу до рахунків і переказу грошей Фрідману знадобиться дозвіл ЄС, а також Мінфіну США. Хоча він не перебуває під американськими санкціями, обмеження були введені відносно "Альфа-Банку".

Нагадавши, Михайло Фрідман і Петро Авен оскаржують введені проти них санкції в загальному суді ЄС. Вони просять суд скасувати санкції, стверджуючи, що їхні права були порушені, і заперечуючи звинувачення західних урядів у тісних зв'язках з Кремлем.

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Альфа-Банк
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