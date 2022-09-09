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ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів у Харківській області, - Зеленський

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П'ятниця 09 вересня 2022 22:08
ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів у Харківській області, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"На даний час ЗСУ звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області", - сказав він.

Зеленський зазначив, що у частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території.

"Поступово беремо під контроль нові населені пункти - всюди повертаємо український прапор і захист для наших людей", - сказав президент.

Він додав, що підрозділи Нацполіції повертаються у звільнені населені пункти.

Зеленський просить мешканців повідомляти українським правоохоронцям будь-яку відому інформацію про злочини окупантів.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб повідомив, що українські військові ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, а за 3 дні ЗСУ просунулися на 50 км.

При цьому раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже 20 населених пунктів на Харківському напрямку, а президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Балаклії - наскільки це важливо для український сил - читайте за посиланням пояснення експерта.

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Володимир Зеленський Харків
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