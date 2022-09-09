Facebook та Instagram заблокували сторінки патронатної служби "Азову"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал служби.

Зазначається, що компанія Meta, яка керує соцмережами, вказала, що сторінки були заблоковані через порушення правил, проте точної причини не було названо.

"Причини блокування - як завжди абстрактні відмазки про порушення правил без будь-якої конкретизації. Ми переконані, що видалення сторінок не справедливі", - йдеться у повідомленні.

Патронатна служба закликала користувачів підписатися на свій офіційний Telegram-канал "Янголи Азову" та поширювати інформацію у соцмережах.

Блокування інформації про війну в Україні

Варто зазначити, що соцмережі Facebook та Instagram з початку повномасштабного вторгнення почали активно блокувати українських користувачів. Найпоширенішою причиною був "чутливий" контент про війну.

Україна у травні офіційно звернулася до Meta щодо блокувань, а в компанії пообіцяли, що обмежень стане менше.

Проте 9 серпня Instagram видалив сторінку Асоціації сімей захисників "Азовсталі" і ряд інших акаунтів, які пов'язані з полком "Азов". Після звернення Мінцифри акаунт відновили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.