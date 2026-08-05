"Адские санкции" Грэма. Будут ли США усиливать давление на российскую нефть

На прошлой неделе Сенат США поддержал законопроект покойного сенатора Линдси Грэма, который предлагал настолько ощутимые санкции против России, что они получили название "адские".

Что будет дальше с этим законопроектом, какие ограничения против российской нефти и газа предлагаются и действительно ли Трамп пойдет на обострение отношений с Москвой – в материале РБК-Украина.

Инициатива Грэма может стать лишь инструментом очередных переговоров Трампа , если президент США не решит выбрать более жесткую политику в отношении России.

Россия будет снижать добычу нефти и продавать ее дешевле , если вторичные пошлины заработают;

Крупнейшими покупателями нефти из РФ остаются Китай, Индия и Турция , новая инициатива призвана ограничить эту торговлю;

Законопроект предлагает возможность применять вторичные пошлины для покупателей российской нефти и газа в размере от 0 до 100%;

Документ может быть принят и подписан Трампом до промежуточных выборов в Конгресс;

28 июля Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Также президент Украины посетил заседание Сената США, где проходило голосование за законопроект об "адских санкциях" против России.

Главным новшеством законопроекта являются так называемые вторичные пошлины. Документ позволяет президенту США вводить дополнительные тарифы против стран, покупающих российские нефть и газ. Потенциально речь идет прежде всего о Китае, Индии и Турции. Максимальная ставка может достигать 100%.

Одним из авторов документа и его активным лоббистом был покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он был известен жесткой позицией по отношению к России, Китаю и Ирану. Недаром, выступая на похоронах сенатора, Трамп назвал его "крепким орешком".

Фото: Во время визита в Киев Линдси Грэм говорил о необходимости усиления давления на агрессора (Виталий Носач, РБК-Украина)

Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь начали продвигать эту инициативу еще в апреле 2025 года, однако активность вокруг нее возобновилась лишь недавно. Во время визита в Вашингтон Зеленский встречался со многими сенаторами и убеждал их поддержать данный законопроект. В ночь на 29 июля состоялось первое голосование в Сенате, во время которого 86 из 100 сенаторов поддержали проект Грэма-Блюменталя.

Это было процедурное голосование. Оно похоже на рассмотрение законопроекта в первом чтении в украинском парламенте. "С апреля прошлого года не было никаких подвижек, а сейчас процедура началась. Это уже хорошо, это первый шаг", – комментирует РБК-Украина политолог Владимир Фесенко.

Далее последует внесение правок и голосование с их учетом – аналог второго чтения в Украине. После успешного прохождения Сената документ должен быть передан в нижнюю палату Конгресса – Палату представителей. Она сейчас на каникулах, поэтому, скорее всего, рассмотрение в Палате представителей будет перенесено на сентябрь, объясняет собеседник издания.

Вероятность принятия законопроекта

Для успешного прохождения законопроекта в Конгрессе его должны поддержать демократы. Ранее им не нравилось, что документ значительно расширяет права президента США, ведь он получает возможность применять новые пошлины, что может иметь негативные последствия для американской экономики.

Также остается часть республиканцев из консервативного крыла MAGA, которые не хотят начинать противостояние с Россией. Несмотря на это, законопроект Грэма-Блюменталя имеет высокие шансы на то, чтобы быть принятым, говорит Фесенко.

Фото: Законопроект Грэма-Блюменталя имеет все шансы быть принятым до промежуточных выборов в Конгресс (инфографика РБК-Украина)

Трамп уже заявил о своей поддержке документа. Это гарантия того, что Палата представителей поддержит документ, ведь ее спикер Майк Джонсон выполнит все, что ему скажут в Белом доме, считает эксперт аналитического центра "Украинская призма" Александр Краев.

"Поэтому есть большие шансы, что законопроект будет принят", – добавляет собеседник.

Похожий временной график озвучил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. Он считает, что в сентябре документ попадет в Палату представителей, а после нее – на стол в Овальный кабинет Белого дома. Таким образом, законопроект может быть принят и подписан до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре этого года.

Санкционное меню для Трампа

Законопроект не категоричен в отношении применения тех или иных мер против России, он лишь предлагает набор инструментов, которыми может воспользоваться президент США.

Например, в документе предусмотрена возможность применения санкций против поставщиков российского ВПК, ограничения для банков и страховых компаний, сопровождающих деятельность "теневого флота" и помогающих продавать подсанкционные российские углеводороды.

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"Законопроект существенно повышает риски для банков, трейдеров, страховых компаний и нефтеперерабатывающих предприятий, работающих с российскими энергоресурсами", – комментирует РБК-Украина специалист по коммуникациям общественной организации Razom We Stand Максим Гардус.

Также в документе предлагается запрет на инвестиции в страну-агрессора и санкции против российских государственных компаний.

Фото: Вторичные пошлины против покупателей российской нефти – один из инструментов, который предлагает законопроект Грэма-Блюменталя (инфографика РБК-Украина)

Наиболее болезненными и значимыми являются вторичные пошлины – тарифы, которые могут быть наложены на товары и услуги, поставляемые в США странами-покупателями российской нефти и газа.

"Есть из чего выбирать.Законопроект – комплексный и предлагает на выбор очень и очень много различных инструментов", – сказал в эфире телемарафона Власюк и сравнил документ с "санкционным меню".

Инициатива Грэма-Блюменталя дает Трампу возможность повысить пошлины для крупнейших покупателей российской нефти и газа в диапазоне от 0 до 100% (хотя ранее обсуждался диапазон от 0 до 500%). С 2022 года крупнейшими покупателями нефти из РФ остаются Китай, Индия и Турция, свидетельствуют данные Института Киевской школы экономики, занимающегося санкционной политикой.

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Также китайские компании являются крупнейшими покупателями российского трубопроводного газа. В 2025 году КНР купила почти 40 млрд кубометров газа у страны-агрессора, говорит в комментарии РБК-Украина аналитик газового рынка консалтинговой компании ExPro Михаил Свищо. Далее по списку идут Турция, Беларусь (вероятно, нет открытых данных), Венгрия, Словакия, Сербия и Греция.

Фото: Российский сжиженный природный газ продолжает поставляться в ЕС и страны бассейна Тихого океана (Getty Images)

Опять же, именно Китай является крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа (СПГ). В прошлом году к берегам КНР танкерами прибыло 7,5 млрд кубометров российского ресурса, говорит аналитик.

Значительные объемы СПГ попадают в ЕС через Францию, Бельгию и Испанию. Из-за дефицита газа из района Персидского залива российский сжиженный газ импортируют Япония и Южная Корея.

Возникает вопрос, захочет ли Трамп идти на углубление конфронтации с такими игроками как, например, Китай, Индия или Турция, чтобы наказать Россию?

Перспективы введения пошлин

Сценарий повышения существующих тарифов со стороны США для китайских товаров является маловероятным, считает Фесенко. Это связано с предстоящим визитом Си Цзиньпина в Вашингтон и курсом Трампа на мирное сосуществование с Пекином. Исключение возможно, если Китай сделает что-то неприятное для США в поддержку Ирана.

Другая ситуация с Индией. США могут себе позволить давление на Нью-Дели. Индия более зависима от Вашингтона и может пойти на определенные уступки, как она уже это делала, поэтому новые тарифы для индийских товаров и услуг – более реалистичный вариант, считает политолог.

Фото: Дональд Трамп имеет возможность давления на Индию, чтобы она ограничила закупку российской нефти (Getty Images)

На первое место в отношениях с Турцией американцы будут ставить не ее торговлю с Россией, а геополитическое сотрудничество на Ближнем Востоке. Если Анкара будет делать шаги навстречу, особенно в вопросе сохранения американских военных баз в стране и сдерживания Ирана, ждать санкций со стороны Вашингтона не приходится, комментирует Фесенко.

Жесткий сценарий для России

Вместе с тем, Трамп – очень непредсказуем, он неоднократно делал ставку на применение тарифов. Поэтому есть основания полагать, что он снова может прибегнуть к таким шагам. Дополнительные пошлины на уровне 20-50% способны нанести ощутимый экономический ущерб Китаю, Индии и другим импортерам российских углеводородов. В таком случае часть компаний из этих стран начнут искать нового поставщика, говорит Максим Гардус.

Если такое произойдет, это приведет к увеличению дисконта, с которым продаются российские сорта нефти, в частности Urals, и усложнится работа "теневого флота", добавляет представитель Razom We Stand.

Снижение закупок нефти приведет к ее накоплению и уменьшению объемов добычи. Россия будет вынуждена пойти на эти шаги, ведь из-за украинских дальнобойных санкций она не может увеличить переработку, говорит в комментарии РБК-Украина аналитик консалтинговой компании "НафтоРынок" Александр Сиренко.

Он напоминает, что Россия остается одним из крупнейших производителей нефти в мире. По итогам 2025 года она заняла второе место (после США) и добывала в среднем 9,9 млн баррелей сырья в сутки, свидетельствуют данные Администрации энергетической информации США.

Фото: Новые пошлины США могут заставить страну-агрессора снизить добычу и цены на нее (инфографика РБК-Украина)

Страны начнут искать замену российской нефти. Крупнейшим источником остается район Персидского залива. Только эти страны могут компенсировать такие большие объемы нефти, которые добывает Россия, отмечает директор консалтинговой компании ExPro Геннадий Кобаль.

Главной преградой для налаживания поставок с Ближнего Востока остается напряженная ситуация вокруг Ормузского пролива.

"Без перемирия в войне между США и Ираном это сделать невозможно", – комментирует РБК-Украина эксперт.

Сами Соединенные Штаты имеют возможность увеличить закупки нефти из стран Южной Америки – Венесуэлы, где они контролируют ситуацию, и соседней Гайаны, которая значительно нарастила добычу в последнее время. Вашингтон воспользуется этой возможностью, считает Кобаль.

Ожидание от законопроекта

Законопроект должен показать Владимиру Путину, что он – на проигравшей стороне, заявил соавтор документа Ричард Блюменталь во время его принятия в Сенате.

Эта инициатива должна показать Кремлю, что лучше сесть за стол переговоров, чем и дальше уничтожать свою экономику и жертвовать новыми жизнями. Блюменталь считает, что Китай и Индия подпитывают экономику агрессора, и потому новые пошлины должны быть направлены против них.

Логика сенатора понятна. Вместе с тем, Трамп уже сегодня имеет все возможности поднять пошлины и применить санкции против стран-покупателей российской нефти. Для этого не нужен новый законопроект, который с самого начала разрабатывался как фактор, способный подтолкнуть президента США к введению новых санкций против России, но его позиция не изменилась.

"Если бы он хотел усилить санкции или увеличить пошлины, он мог бы это сделать и без этого законопроекта, поэтому роль последнего – преувеличена", – говорит собеседник РБК-Украина, знакомый с результатами переговоров в Вашингтоне.

Законопроект может быть использован Трампом не для реального влияния на агрессора, а лишь как инструмент в торговых переговорах.

"Он не является горячим сторонником усиления санкций против России. Для Трампа этот законопроект – это дополнительный инструмент в торгах с Россией и давления на отдельные страны", – считает Фесенко.

Остается надеяться, что ценность вторичных пошлин и санкций, разработанных Линдси Грэмом, не будет утеряна в процессе очередных международных переговоров. Администрация Трампа может значительно эффективнее использовать наработки покойного сенатора как для защиты собственных интересов, так и для реального принуждения агрессора к миру.

Вопросы – Ответы (FAQ)

– Что предусматривает законопроект Линдси Грэма?

– Документ дает президенту США возможность введения новых санкций непосредственно против России и ее компаний, а также применить вторичные пошлины для стран, покупающих российскую нефть и газ.

– На каком этапе рассмотрения находится этот документ?

– Законопроект прошел процедурное голосование в Сенате, далее будет еще одно голосование с учетом правок. После этого документ должен быть рассмотрен в Палате представителей и направлен на подпись президенту США.

– Каких стран могут коснуться новые вторичные пошлины США?

– Прежде всего, это Китай, Индия и Турция, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти. Также пошлины могут быть наложены на крупных импортеров газа из РФ – это те же Китай и Турция, но также и страны ЕС (Венгрия, Словакия, Сербия).

Российский сжиженный газ импортируется в значительных объемах через Францию, Бельгию и Испанию, а также закупается Японией и Южной Кореей.

– Какой может быть ставка пошлины? Кто ее определяет?

– Размер вторичных пошлин может колебаться в диапазоне от 0 до 100% от стоимости товара, импортируемого в США. Его значение будет определяться президентом Дональдом Трампом.

– Какова вероятность того, что США введут новые пошлины против Китая и Индии?

– Увеличение напряженности в торговых отношениях Вашингтона с Пекином – маловероятно, вместе с тем у США есть возможности для давления на Индию.

– Что будет с Россией, если США решат применить пошлины согласно законопроекту Грэма?

– В таком случае покупатели российских углеводородов все же начнут ограничивать закупки и будут искать новые источники поставок. Сама же Россия будет вынуждена предлагать большие скидки на свою нефть и сокращать ее добычу.

– Сработают ли "адские санкции" против России?

– Законопроект предоставляет президенту США новые инструменты давления на агрессора, но будут ли они задействованы и на каком уровне – это будет решать лично Дональд Трамп. Есть вероятность того, что новые пошлины и санкции могут стать предметом торга между Белым домом и другими странами, включая Россию.