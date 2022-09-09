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ЗСУ ліквідували 650 окупантів і десяток танків: названі нові втрати Росії

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Київ, П'ятниця 09 вересня 2022 09:00
ЗСУ ліквідували 650 окупантів і десяток танків: названі нові втрати Росії Фото: ЗСУ за добу знищили ще 650 окупантів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України за минулу добу ліквідували 650 окупантів і знищили десяток ворожих танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 51900 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати Росії на 9 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 51900 (+650) осіб ліквідовано;
  • танків - 2122 (+10);
  • бойових броньованих машин - 4575 (+18);
  • артилерійських систем - 1237 (+11);
  • РСЗВ - 306 (+1);
  • засоби ППО - 159 (+0);
  • літаків - 239 (+0);
  • гелікоптерів - 211 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 888 (+4);
  • крилаті ракети - 214 (+0);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3399 (+55);
  • спеціальної техніки - 114 (+4).

Зазначається, що за добу найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

    Нагадаємо, українські військові відбили штурм ворога поблизу низки населених пунктів. У той же час ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на харківському напрямку. За 3 дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів.

    На думку експертів ISW, українські сили наступають на Куп'янськ і можуть звільнити населений пункт протягом наступних 72 годин.

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