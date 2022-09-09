ЗСУ ліквідували 650 окупантів і десяток танків: названі нові втрати Росії
Збройні сили України за минулу добу ліквідували 650 окупантів і знищили десяток ворожих танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 51900 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати Росії на 9 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 51900 (+650) осіб ліквідовано;
- танків - 2122 (+10);
- бойових броньованих машин - 4575 (+18);
- артилерійських систем - 1237 (+11);
- РСЗВ - 306 (+1);
- засоби ППО - 159 (+0);
- літаків - 239 (+0);
- гелікоптерів - 211 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 888 (+4);
- крилаті ракети - 214 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3399 (+55);
- спеціальної техніки - 114 (+4).
Зазначається, що за добу найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
Нагадаємо, українські військові відбили штурм ворога поблизу низки населених пунктів. У той же час ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на харківському напрямку. За 3 дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів.
На думку експертів ISW, українські сили наступають на Куп'янськ і можуть звільнити населений пункт протягом наступних 72 годин.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.