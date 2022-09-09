ЗСУ ліквідували 650 окупантів і десяток танків: названі нові втрати Росії

Збройні сили України за минулу добу ліквідували 650 окупантів і знищили десяток ворожих танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 51900 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

Зазначається, що за добу найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, українські військові відбили штурм ворога поблизу низки населених пунктів. У той же час ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на харківському напрямку. За 3 дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів.

На думку експертів ISW, українські сили наступають на Куп'янськ і можуть звільнити населений пункт протягом наступних 72 годин.

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