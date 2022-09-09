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Підірвали БТР в тилу ворога: ССО показали відео з поля бою

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Україна, П'ятниця 09 вересня 2022 18:59
Підірвали БТР в тилу ворога: ССО показали відео з поля бою Фото: Підірвали БТР в тилу ворога: ССО показали відео з поля бою (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Військові на південному напрямку зайшли вглиб окупованої території та уразили російський БТР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

"На південному напрямку, під час проведення спеціальної розвідки на тимчасово окупованій території, бойова група CCO України натрапила на ворожу позицію", - йдеться у повідомленні.

За словами військових, їм вдалося виявити ворожий БТР та особовий склад окупантів, який знищили за лічені хвилини. Після цього військові вирушили далі та продовжили виконувати своє основне завдання.

Нагадаємо, що ЗСУ показали роботу українського "БУК М-1". Український ЗРК знищив чергову ціль.

Також ЗСУ знищили 2 склади, поромну переправу та 3 "Урагани" окупантів.

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