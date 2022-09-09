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Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з РФ

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Брюссель, П'ятниця 09 вересня 2022 11:47
Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з РФ Фото: Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з РФ (Twitter)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні, 9 вересня, Рада ЄС ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією. Отже, до громадян Росії будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

"Це призведе до збільшення візового збору з 35 до 80 євро, необхідність надання додаткових документальних доказів, збільшення термінів оформлення віз і більш суворі правила видачі багаторазових віз", - йдеться в повідомленні.

Рішення почне діяти з 12 вересня 2022 року.

"Своєю неспровокованою і невиправданою агресивною війною, включаючи невибіркові напади на цивільне населення, Росія порушила цю довіру і зневажила фундаментальні цінності нашого міжнародного співтовариства. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій Росії і ще одним доказом нашої непохитної прихильності Україні та її народу", - заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Нагадаємо, раніше глави МЗС країн Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо призупинення спрощеного візового режиму з Росією на тлі війни проти України.

При цьому, за словами глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, ЄС не буде вводити повну заборону на видачу віз, оскільки з цього питання немає єдиної думки.

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