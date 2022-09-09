ЗСУ можуть оточити понад 10 тисяч російських військових, - Медуза

Українські військові за кілька днів контрнаступу в Харківській області змогли звільнити від російських окупантів велике місто - Балаклію. При цьому угруповання окупантів, що займає територію від Куп'янська до околиць Слов'янська (це понад 10 тисяч військовослужбовців) ризикує потрапити в оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медуза" .

Згідно з кількома повідомленнями російських "воєнкорів", ЗСУ просунулися від Шевченкового майже до Куп'янська, а інша група - вийшла до берега Оскільського водосховища в районі села Сенькове.

Видання зазначають, що вже з'явилися повідомлення, що українські військові кілька разів переправлялися через Сіверський Донець і встановили контроль над кількома селищами, які були взяті російською армією на початку літа.

"Все це означає, що великій групі російських військ, що складається з декількох з'єднань загальною чисельністю понад 10 тисяч осіб, загрожує оперативне оточення. Неясно, чи є у ЗС РФ резерви, щоб уникнути такого сценарію. Досі опір українському наступу був слабким (на відміну від аналогічного наступу ЗСУ на Херсон наприкінці серпня)", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на харківському напрямку.

Крім того, Україна повернула під свій контроль 700 квадратних кілометрів, які були окуповані росіянами. Йдеться про Харківський і Південнобузький напрямки.