Винищувачі типу F-16 Україні потрібні вже сьогодні, але є ризики, - Ігнат

В умовах повномасштабної війни з Росією наша країна потребує винищувачі типу F-16. Однак перед тим, як їх отримувати треба налагодити необхідну під літаки інфраструктуру, інженерію і підготувати наших пілотів.

За його словами поки ще не ведеться навчання українських пілотів на американських винищувачах - F-15 і F-16.

"Поки США виділили 100 мільйонів для того, щоб їх (навчання - ред.) реалізувати у 2023 році. Але для цього треба визначитись з типом літака, які нам нададуть наші партнери. У нас є хороші кандидати, які можуть приступити до навчань, які вже мають певний досвід і знання мови", - каже Ігнат.

В чому затримка передачі літаків

Речник Повітряних сил пояснює, що ці винищувачі - це вже така собі "вишенька на торті", тобто найтехнологічніше з того, що нам можуть поставити союзники, але їх не так просто нам їх передати.

"Словаччина, яка нам передає МіГ-29, чекала на ті F-16 чи не 6 років. Держави стоять у черзі, щоб отримати ці винищувачі", - навів приклад Ігнат.

Втім, він зазначає, Україна опинилась у патовій ситуації, коли вони нам потрібні вже і сьогодні.

"А це неможливо. Адже вони потребують не лише навчання пілотів, а й інших фахівців, які забезпечуватимуть цю техніку - військових інженерів. Ці американські винищувачі досить "вибагливі", - пояснює Ігнат.

По-третє, за його словами, потрібно адаптувати нашу аеродромну інфраструктуру до цієї техніки.

"Це зокрема створення засобів управління, засобів зв'язку і головне - адаптація злітно-посадкової смуги. Замість бетонного покриття, яке є в нас, потрібно прокласти штучне. В умовах бойових дій це складно робити. Проте це не буде проблемою, і вже є певні рішення міністерств щодо вдосконалення нашої інфраструктури під західну техніку", - розповів Ігнат.

Чи отримає Україна ці літаки в рамках ленд-лізу

Речник Повітряних сил припускає таку можливість, але каже, що наразі це не є доцільним.

"Вони (винищувачі - ред.) будуть просто простоювати, якщо вони не зможуть виконувати польоти. І стануть однією з ключових цілей для ворожих ударів. Можливо, їх краще передати тоді, коли для них буде все готово: і пілоти, і інженерний склад, і інфраструктура", - підсумував він.

Що відомо про F-16

Це багатофункціональний легкий військовий реактивний літак, який є наймасовішим винищувачем четвертого покоління.

F-16 користується успіхом на міжнародному ринку і перебуває на озброєнні 25 країн, що робить його найбільш розповсюдженим бойовим літаком у світі.

Вартість однієї одиниці F-16 (1975 рік) становить 4,5 млн доларів. При цьому модернізований F-16D Block 52 коштує на ринку близько 34 млн доларів.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, США поки не завершили обговорення щодо постачання українським військовим винищувачів F-16 і не планують передавати їх найближчим часом.

Своєю чергою міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна буде здатна приймати американські винищувачі F-16, але є нюанс.