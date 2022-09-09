Якщо Україна відмовиться воювати, то припинить своє існування, - генсек НАТО

Якщо Україна припинить вести бойові дії, то вона перестане існувати як незалежна держава.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Брюсселі.

"Якщо президент Путін і Росія перестануть воювати, у нас буде мир. Якщо Україна перестане воювати, то вона перестане існувати як незалежна держава. Тому нам потрібно продовжувати надавати їй всебічну підтримку", - підкреслив генсек НАТО.

Він також запевнив, що НАТО має намір постачати Київ озброєннями в довгостроковій перспективі.

"Ми підтримаємо Україну в довгостроковій перспективі і допоможемо Україні перейти від радянського озброєння до озброєння, зробленого за нашими стандартами", — додав Столтенберг.