ua ru
Пт, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Австрії допускають послаблення санкцій, якщо Путін піде на поступки

Новость на русском →
Відень, П'ятниця 09 вересня 2022 11:41
В Австрії допускають послаблення санкцій, якщо Путін піде на поступки Фото: глава МЗС Австрії Александер Шалленберг (flick.com)
Автор: Марія Кучерявець

Австрія не виключає можливості поступового зняття санкцій ЄС з Росії. Це можливе у разі відповідних кроків збоку Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Австрії Александера Шалленберга в інтерв'ю Wiener Zeitung.

Так, на питання журналіста, чи можна поступово зняти санкції, якщо глава Кремля Путін піде на ту чи іншу поступку, він відповів:

"Санкції - це гнучкий засіб, але ми далекі від цього. Я дуже сподіваюся, що колись ми все ж досягнемо точки, коли дипломатія зможе досягти успіху".

Шалленберг підкреслив, що у такому разі "переговори завжди вимагають двох сторін", і доти, доки однією з них робляться спроби спотворити факти військовими засобами, час для таких тем ще не настав.

"Зараз важливий стратегічний терпець, нервова сила. Санкції проти Росії працюють дедалі більше з кожним днем. Цілі сектори російської економіки потерпають, вона впадає в рецесію", - зазначив глава МЗС Австрії.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін всіляко намагається енергетичним шантажем натиснути на Захід, аби послабити санкції з РФ. До прикладу, нещодавно він пригрозив припиненням постачання газу та інших енергоресурсів до Євросоюзу, якщо Брюссель введе ліміт цін при цьому згадавши вираз "Мерзни, мерзни, вовчий хвіст".

Нагадаємо, нещодавно в Держдепартаменті США висловили впевненість, санкції проти Росії працюють, всупереч спробам Путіна переконати світ у зворотному.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Австрія
NEWS
Померла королева Британії Єлизавета II
Померла королева Британії Єлизавета II
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі