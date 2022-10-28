Новый украинский БПЛА и экстренные отключения света: новости за 27 октября
В Украине разработали новый, беспилотный авиационный комплекс "ШАРК", который способен корректировать американские реактивные артиллерийские системы HIMARS. Кроме того, оккупанты снова ударили по объектам энергетической инфраструктуры. В результате обстрела повреждена магистральная сеть в центре страны.
Более детально о том, что произошло в четверг, 27 октября, - в материале РБК-Украина.
- Украинские военные ночью над Днепропетровской областью сбили российскую ракету Х-59. Обломки, к счастью, никого не задели.
- Российские войска в ночь на 27 октября обстреляли предприятие в Краматорске Донецкой области. В результате удара есть разрушения.
- Украинские военные на южном направлении сбили российский ударный вертолет Ка-52 и реактивный штурмовик Су-25.
- Украинский катер во время воздушной тревоги сбил иранский дрон-камикадзе Shahed-136, летевшего в небе над Черным морем.
- Вооруженные силы Украины оттеснили врага в Луганской области и успешно отразили атаку оккупантов на Белогоровку. Украинские воины продвигаются на Сватовском и Кременском направлениях.
- Россия за последние сутки атаковала 20 "шахедами" объекты критической инфраструктуры Украины. Силы ПВО уничтожили 18 из них.
- Литва отправила в Украину очередную партию военной помощи. В частности, украинские военные получат бронированные внедорожники.
- Украина получила уникальную машину британского производства для разминирования территорий Armtrac 400. Транспортное средство разминирует освобожденные населенные пункты Харьковской области.
- Основное привлечение российских мобилизованных состоится уже в течение полутора-двух недель. Вероятно, ими Россия попытается сдерживать наступление ВСУ и доукомплектовать подразделения, понесшие значительные потери.
В Украине разработали новый современный БПЛА
В Украине разработали новый беспилотный авиационный комплекс "ШАРК". Он не только устойчив к РЭБ, но и может корректировать американские реактивные артиллерийские системы HIMARS.
"Мы начали работать над ним уже после 24 февраля, в условиях полномасштабного вторжения России. И менее чем за полгода "ШАРК" уже летал", - говорится в сообщении.
Враг снова обстрелял объекты энергетики в центре Украины
Российские войска 27 октября снова ударили по объектам энергетической инфраструктуры. В результате обстрела повреждена магистральная сеть в центральных областях.
Из-за повреждений энергосистемы сегодня в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях ограничат использование электроэнергии.
"Пока ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами россиян", - объясняют в "Укрэнерго".
США подготовили план контроля над оружием в Украине
Соединенные Штаты подготовили план противодействия захвату западных вооружений Россией в ходе войны в Украине.
В заявлении Госдепа говорится, что западные партнеры ускорили поставки вооружений в Украину. А она в свою очередь обязалась вести учет и пытаться сохранить их.
"Как и в любом конфликте, мы сохраняем бдительность в отношении возможности того, что уголовные и негосударственные субъекты могут попытаться незаконно получить оружие в Украине, включая российских военных, во время или после конфликта", - говорится в сообщении.
Россияне вводят военную цензуру на оккупированной части Запорожской области
Российские оккупанты официально вводят военную цензуру на временно оккупированных территориях Запорожской области.
С 27 октября мобильный телефон жителя каждого оккупированного населенного пункта Запорожской области могут взять на проверку. Могут проверять с кем человек общается, что смотрит в интернете. Ксли обнаружат там подписку на украинские телеграмм-каналы, то могут оштрафовать.
Украина провела тестовый импорт электроэнергии из Словакии
Государственный трейдер "Энергетическая компания Украины" сегодня провел тестовый импорт электроэнергии из Словакии.
Тестовая импортная поставка была проведена в целях поддержки энергосистемы Украины. Первая поставка была мощностью 1 МВт. С ее помощью отработали алгоритм покрытия возможного дефицита из-за ракетных ударов и повреждения энергетической инфраструктуры.
Также сообщается, что компания получила право на импорт по результатом открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям.
Переменная облачность и туман: прогноз погоды на сегодня
В Украине в пятницу, 28 октября, ожидается сухая, но облачная погода. Утром и ночью некоторые регионы окутает туман. Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Так, ночью и утром 28 октября в западных и Винницкой областях ожидается туман - видимость 200-500 м.
Что касается температуры воздуха, то в пятницу на западе и юге днем будет до +14...16 градусов выше нуля. В центральных и северных областях дневная температура воздуха повысится до 13-14 градусов тепла. На востоке завтра будет прохладно - там температура воздуха днем составит +9...11 градусов.
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