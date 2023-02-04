Новый пакет военной помощи от США и саммит Украина-ЕС: новости за 3 февраля

Война России против Украины: последние новости

США выделяют еще один крупный военный пакет для Украины

Соединенные Штаты Америки официально предоставляют очередной крупный пакет военной помощи для Украины.

"Сегодня Министерство обороны США объявляет, что выделяет новый пакет помощи для Украины на сумму 2,2 млрд долларов. Пакет включает в себя противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS", - заявил представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Таким образом, с момента полномасштабного вторжения России военная помощь США Украине достигла 29,3 миллиарда долларов.

В Киеве прошел саммит Украина-ЕС

Киевский саммит прошел с участием президента Украины Владимира Зеленского, членов правительства, главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен и президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Также известно, что в широкую делегацию из Брюсселя вошли 15 из 27 членов Еврокомиссии. Накануне они провели совместное заседание с представителями украинского правительства.

Ключевая тема - готовность Украины к началу переговоров по вступлению в Евросоюз . В настоящее время украинская сторона готовится представить результаты выполнения рекомендаций ЕС. И ожидает положительной реакции.

Евросоюз официально поддержал украинскую формулу мира

Евросоюз поддерживает формулу мира Украины и проведение саммита для начала реализации ее пунктов.

В документе отмечается, что ЕС подтвердил поддержку инициативы Украины по справедливому миру, который будет основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности нашей страны. При этом Россия пока не проявила никакой готовности к справедливому и устойчивому миру.

"Мы выразили поддержку формуле мира президента Украины Владимира Зеленского и нашу преданность активному сотрудничеству с Украиной над мирным планом из 10 пунктов. В связи с этим мы поддерживаем идею саммита формулы мира с целью начала ее реализации", - говорится в заявлении.

Украина впервые документально зафиксировала свое намерение вступить в ЕС, - Зеленский

Сегодня, 3 февраля, Украина впервые документально зафиксировала свое намерение вступить в ЕС.

"Сегодня на саммите мы представили прогресс выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Впервые в нашем двустороннем документе, совместном заявлении саммита, зафиксировано наше намерение начать переговоры о вступлении, и начать их как можно быстрее", - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам Киев уже начал подготовку к этим переговорам и сейчас ожидает соответствующих решений от Еврокомиссии и Европейского совета.

Нетаньяху в разговоре с Макроном выразил готовность начать военную помощь Украине

Премьер-министр ИзраиляБеньямин Нетаньяху в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что его страна готова передавать Украине "военные средства".

Как отмечает издание, о таких планах Израиля о помощи Украине рассказал чиновник, знакомый с деталями беседы.

В издании добавляют, что Нетаньяху в разговоре с Макроном заверил в намерении Израиля "не заходить слишком далеко", чтобы не провоцировать Россию.

В канцелярии израильского премьер-министра отказались комментировать эту информацию.

НОК Украины поддержал идею бойкота Олимпиады в случае участия РФ

План мер по недопущению российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм 2024 года в Париже подготовил Национальный олимпийский комитет Украины.

Внеочередное заседание отечественного НОК ознаменовалось одобрением плана действий по срыву возвращения россиян и белорусов на международную спортивную арену. Бойкот Олимпиады-2024 по Украине – крайний вариант.

План мер по недопущению спортсменов из РФ и Белоруссии к международным соревнованиям состоит из четырех пунктов:

подготовка НОКом обращений к субъектам олимпийского движения, национальным комитетам других стран, международным федерациям олимпийских видов – до 10 февраля; получение обратной связи от них – 1 месяц с момента обращения; анализ полученной информации по результатам консультаций – 1 месяц с момента получения данных; обобщение и формирование общей позиции и вынесение на обсуждение Генассамблеи – по итогам 2-х месяцев работы.

Немецкое правительство подтвердило отправку Leopard 1 Украине

В правительстве Германии подтвердили решение отправить танки Leopard 1 в Украину.

Федеральное правительство предоставило Украине лицензию на экспорт основных боевых танков Leopard 1. Это подтвердило официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт в пятницу.

Как отмечает издание, Бундесвер на данный момент располагает 29 танками Leopard 1, находящимися в боеготовом состоянии.

Махинации в "Укртатнафты". Главному бухгалтеру объявили подозрение

Главному бухгалтеру "Укртатнафты" объявили подозрение по делу о махинациях и присвоении 40 млрд гривен бывшим менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты".

Правоохранители разоблачили главного бухгалтера, которая скрывалась в Ужгородском районе Закарпатья. Участницы схемы объявили подозрение.

Установлено, что "Укртатнафта" производила и продавало горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя входил он в цену. Задолженность по уплате акциза по данному эпизоду составляет 605 млн. гривен.

Украина объявила подозрение руководителю ЧВК "Вагнера" Пригожину

Офис генпрокурора объявил о подозрении руководителю частной военной компании "Вагнера" Евгению Пригожину. Его обвиняют в ряде военных преступлений против Украины.

По данным следствия, Пригожин был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования в войне против Украины, все это происходило при полной поддержке действующего российского режима.

Прогноз погоды на выходные

В ближайшие выходные, 4-5 февраля, в Украину придет похолодание. В некоторых регионах страны ночью температура опустится до -17 градусов.

Так, в следующие трое суток в Украине временами ожидается небольшой снег. Завтра в западных областях умеренный, в Закарпатье и Прикарпатье местами сильный снег и метель.

Также 4 февраля в западной, 5-6 февраля в южной части краны местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха в ближайшую ночь опустится до 1-7 градусов мороза. Завтра днем будет от -3 до +2 градусов, в южной части - 0-5 выше нуля.

В воскресенье и понедельник, 5-6 февраля температура воздуха ночью составит -5...-10, днем от 0 до -6, а в Карпатах и Закарпатье ночью 12-17 мороза, днем 6-11 мороза.