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Украина объявила подозрение руководителю ЧВК "Вагнера" Пригожину

Новина українською →
Киев, Пятница 03 февраля 2023 09:26
Украина объявила подозрение руководителю ЧВК "Вагнера" Пригожину Фото: владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Офис генпрокурора объявил о подозрении руководителю частной военной компании "Вагнера" Евгению Пригожину. Его обвиняют в ряде военных преступлений против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генпрокурора Андрея Костина.

По данным следствия, Пригожин был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования в войне против Украины, все это происходило при полной поддержке действующего российского режима.

"Руководитель этого ЧВК непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений. Он открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных. Ранее осужден за разбой, сегодня он - герой России. Преступная "элита" террористического режима", - написал Костин.

Также генпрокурор подчеркнул, что ответственности за преступления против Украины не уйдут и рядовые "вагнеровцы", даже те, кто бежал за границу.

"Прокуроры уже провели допросы двух таких бойцов, которые находятся в ЕС. Также продолжается проверка причастности к военным преступлениям еще одного участника ЧВК, который находится в Норвегии. Соответствующий запрос на проведение следственных действий вскоре будет отправлен нашим норвежским коллегам", - добавил Костин.

Кратко о Пригожине

Отметим, что куратор ЧВК "Вагнера", приближенный к российскому диктатору Владимиру Путину, олигарх Евгений Пригожин активно занимается вербовкой на войну против Украины. Больше его интересуют заключенные, которые он собирает по всей России, чтобы отправить очередное пушечное мясо россиянам на оккупированных территориях Украины.

Напомним, ранее мы писали, почему главарь "вагнеровцев" так заинтересован в войне против Украины.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады предлагают признать частную военную компанию "Вагнера" международной преступной организацией.

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ЧВК Вагнера Офис Генпрокурора
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