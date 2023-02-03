Евросоюз официально поддержал украинскую формулу мира
Евросоюз поддерживает формулу мира Украины и проведение саммита для начала реализации ее пунктов.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, об этом сказано в официальном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС.
В документе отмечается, что ЕС подтвердил поддержку инициативы Украины насчет справедливого мира, который будет основан на уважении к суверенитету и территориальной целостности нашей страны. При этом Россия пока не проявила никакой готовности к справедливому и устойчивому миру.
"Мы выразили поддержку формуле мира президента Украины Владимира Зеленского и нашу приверженность активному сотрудничеству с Украиной над мирным планом из 10 пунктов. В этой связи мы поддерживаем идею саммита формулы мира с целью начала ее реализации", - сказано в заявлении.
Евросоюз планирует сотрудничать с Украиной для того, чтобы обеспечить "широчайшее международное участие".
Напомним, ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что его страна поддерживает украинскую формулу мира.
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