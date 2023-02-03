Евросоюз официально поддержал украинскую формулу мира

Евросоюз поддерживает формулу мира Украины и проведение саммита для начала реализации ее пунктов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, об этом сказано в официальном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС.

В документе отмечается, что ЕС подтвердил поддержку инициативы Украины насчет справедливого мира, который будет основан на уважении к суверенитету и территориальной целостности нашей страны. При этом Россия пока не проявила никакой готовности к справедливому и устойчивому миру.

"Мы выразили поддержку формуле мира президента Украины Владимира Зеленского и нашу приверженность активному сотрудничеству с Украиной над мирным планом из 10 пунктов. В этой связи мы поддерживаем идею саммита формулы мира с целью начала ее реализации", - сказано в заявлении.

Евросоюз планирует сотрудничать с Украиной для того, чтобы обеспечить "широчайшее международное участие".