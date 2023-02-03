Украина ведет переговоры о поиске платформы для получения авиации, - Резников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что сейчас ведутся переговоры с западными партнерами по поиску платформы для предоставления Украине тактической авиации.

"Что это будет - F-16, Gripen - это вопрос дискуссий с партнерами из стран НАТО", - подчеркнул министр.

Он пояснил, что, учитывая вероятное наступление россиян, Украина ведет переговоры с партнерами по получению дальнобойных средств поражения с дальностью от 150 км, поскольку именно такое вооружение, на примере РСЗО HIMARS, доказало свою эффективность на поле боя.

"Они боятся HIMARS, поэтому все свои важные составы с топливом, амуницией, командные пункты вынесли в 120 км от линии фронта. Поэтому мы обсуждаем с партнерами средства поражения дальностью 150 км. Тогда мы сможем в места концентрации врага наносить поражение и не дать пойти им в это наступление легкой прогулкой", - подытожил Резников.