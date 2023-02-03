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США выделяют еще один крупный военный пакет для Украины: что в него вошло

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Вашингтон, Пятница 03 февраля 2023 19:01
США выделяют еще один крупный военный пакет для Украины: что в него вошло Фото: представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер (flickr.com/thejointstaff)
Автор: Сергей Новиков, Валерия Полищук

Соединенные Штаты Америки официально выделяют очередной крупный пакет военной помощи для Украины.

Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Сегодня Министерство обороны США объявляет, что выделяют новый пакет помощи для Украины на сумму 2,2 млрд долларов. Пакет включает в себя противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS", - заявил

Таким образом, с момента полномасштабного вторжения России военная помощь США Украине достигла 29,3 миллиарда долларов.

Полный список военной помощи от США:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • 120-мм минометные мины;
  • 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и соответствующими боеприпасами для борьбы с беспилотниками;
  • 181 минно-взрывозащищенная машина с защитой от засад (MRAP);
  • 250 противотанковых ракетных комплексов Javelin;
  • 2 000 противотанковых ракет;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • боеприпасы для подрыва;
  • две зенитно-ракетные установки HAWK;
  • зенитные пушки и боеприпасы.

Отметим, в начале недели стало известно о планах администрации Джо Байдена включить дальнобойные ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) в очередной пакет военной помощи объемом 2,2 млрд долларов.

По данным западных СМИ, в этот же пакет должны были войти противотанковые системы Javelin и вспомогательное оборудование для Patriot.

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