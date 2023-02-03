Не мобилизация. МВД формирует бригады для освобождения Донбасса и Крыма: как записаться
Украина готовится возвращать временно оккупированные Луганскую, Донецкую области и Крым. С этой целью МВД формирует дополнительные штурмовые бригады, к рядам которых каждый может присоединиться.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал "Гвардии наступления".
"Украина готовится к штурму до Крыма и Черного моря, чтобы выгнать оккупантов со своей территории. МВД начинает формирование штурмовых бригад Нацгвардии, Нацполиции и ГНСУ - "Гвардия наступления", - пишет пресс-служба.
Отмечается, вступление в штурмовые бригады, является добровольным выбором, а не мобилизацией. Бригады будут участвовать в освобождении Луганской и Донецкой областей, а также Крыма от российских оккупантов.
Бригады Национальной гвардии:
- "Буревій"
- "Червона Калина"
- "Кара-Даг"
- "Рубіж"
- "Спартан"
- "Азов"
Бригада Национальной полиции:
- "Лють".
Бригада Государственной пограничной службы:
- "Сталевий Кордон".
"Каждый, кто является патриотом, потерявшим дома или родных на этой войне, сможет добровольно присоединиться к бригадам", - добавляет пресс-служба.
Чтобы присоединиться к рядам, необходимо перейти по ссылке и выбрать одну из гвардий.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что и.о. главы МВД Игорь Клименко раскрыл дополнительные подробности формирования штурмовых бригад.
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