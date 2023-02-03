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Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине

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Пятница 03 февраля 2023 14:18
Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине Фото: британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Несмотря на значительные потери, российские военные пытаются прорвать украинскую оборону на Донбассе. Но украинские защитники не сдают свои позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

По данным карты, самые активные боевые действия проходят в Донецкой и Луганской областях. Россияне несут большие потери, но не прекращают наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. При этом украинские защитники удачно отражают вражеские атаки как в Донецкой, так и в Луганской областях.

Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине

На остальных направлениях значительных сдвигов нет. Захватчики продолжают атаковать мирные населенные пункты вдоль линии фронта.

Тем временем, украинские бойцы продолжают накрывать огнем тыловые позиции и места скопления живой силы россиян.

Как сообщалось ранее, Институт изучения войны проанализировал, почему РФ не сможет захватить Донбасс до марта.

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