ua ru
Пт, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия и Швеция обсуждают передачу Украине ракет для ПВО IRIS-Т, - Bloomberg

Новина українською →
Пятница 03 февраля 2023 15:21
Германия и Швеция обсуждают передачу Украине ракет для ПВО IRIS-Т, - Bloomberg Фото: ПВО IRIS-Т (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия и Швеция ведут переговоры о новом пакете вооружений для Украины. Планируется, что Стокгольм передаст дополнительные ракеты для ПВО и пусковые установки для немецких систем IRIS-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Германия обратилась в Швецию с просьбой предоставить пусковые установки для противоракетной системы, совместимой с IRIS-T.

Как отмечает Bloomberg, обсуждается и передача дополнительных ракет для систем ПВО IRIS-T, находящейся на вооружении Украины. Германия придерживается своего плана отправки еще трех систем IRIS-T в этом году после того, как первая прибыла в октябре.

Вооруженные силы Швеции используют ракеты для IRIS-T в своей системе Robotsystem 98, запускаемой из бронированных гусеничных машин шведского производства. В ноябре правительство Швеции объявило, что поставит Украине систему ПВО, но не уточнив какую именно.

Немецкое издание Spiegel сообщает, что пусковая установка шведского производства способна расширить радиус действия уже поставленной в Украину системы. Это позволило бы защищать еще большую площадь территории страны от обстрелов со стороны РФ. Издание отмечает, что в Швеции имеется 5 систем ПВО IRIS-T-SLS, которая является меньшей по дальности действия обычной версии зенитно-ракетного комплекса.

Отметим, на 27 ноября Украине передали одну систему IRIS-T. Ее разместили на южном направлении.

Напомним, еще 24 октября канцлер Германии Олаф Шольц обещал, что Берлин передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция ПВО Война в Украине
NEWS
Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС
Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина