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Из-за приказа Путина по Донбассу. В разведке объяснили активизацию боев на востоке

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Украина, Пятница 03 февраля 2023 12:31
Из-за приказа Путина по Донбассу. В разведке объяснили активизацию боев на востоке Фото: в разведке объяснили причину активизации боев на Донбассе (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Увеличение интенсивности боев на востоке Украины - то попытка реализации задачи российского президента Владимира Путина относительно захвата Донецкой и Луганской областей до марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Февраль-март мы ожидаем очень активных событий. Задача от Путина - захватить Донбасс до марта. Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились. Та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем на Донбассе, - это попытка реализации этих планов", - рассказал он.

По словам Юсова, не считая потерь в живой силе и технике, враг пытается выполнить задачу диктатора.

"Поэтому да, в ближайшее время будут активные события. Украинские Силы обороны не ждут, сложа руки", - добавил представитель ГУР.

Как сообщалось, по данным разведки, российский президент Владимир Путин отдал приказ войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уверен, что враг вряд ли сможет выполнить приказ президента РФ Владимира Путина захватить Донецкую и Луганскую области до марта.

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