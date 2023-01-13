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Большая делегация Еврокомиссии посетит Киев в начале февраля

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Киев, Пятница 13 января 2023 11:06
Большая делегация Еврокомиссии посетит Киев в начале февраля Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Более половины членов Европейской комиссии приедут в Киев накануне саммита Украина-ЕС. Планируется, что делегация прибудет в столицу 2 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Европейской комиссии Дану Спинант в комментарии AFP.

По ее словам, 15 из 27 членов Еврокомиссии посетят Киев 2 февраля. Они проведут встречу с представителями украинского правительства.

Саммит Украина-ЕС в этом году состоится в Киеве 3 февраля. Планируется, что в саммите примут участие президенты Европейского Совета Шарль Мишель и Комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также украинский гарант Владимир Зеленский.

В ходе встречи участники обсудят финансовую и военную поддержку Украины со стороны ЕС.

Напомним, ранее председательствующая в Евросоюзе Швеция подтвердила, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 3 февраля.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что одной из тем саммита также станут предварительные переговоры по вступлению нашей страны в Евросоюз.

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