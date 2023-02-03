"Сейчас уеду домой". Оккупант заявил командиру о планах сбежать с поля боя (перехват)

Россияне не оставляют планов сбежать из Украины на фоне плохого снабжения войск и провалов на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российский солдат в разговоре жалуется своему командиру, что у них нет никакой связи с солдатами, которые находятся на "нуле", и угрожает покинуть боевые позиции.

"Мы без жратвы, без ничего. Зачем оно нам надо? Что они там понаделали какой-то ерунды. Ну а теперь пусть берут и отбивают эти места… Сейчас прихожу к вам, скидываю броник и еду домой", - заявляет солдат.