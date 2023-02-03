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"Сейчас уеду домой". Оккупант заявил командиру о планах сбежать с поля боя (перехват)

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Пятница 03 февраля 2023 18:33
"Сейчас уеду домой". Оккупант заявил командиру о планах сбежать с поля боя (перехват) Иллюстративное фото: оккупант заявил командиру о планах сбежать с поля боя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне не оставляют планов сбежать из Украины на фоне плохого снабжения войск и провалов на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российский солдат в разговоре жалуется своему командиру, что у них нет никакой связи с солдатами, которые находятся на "нуле", и угрожает покинуть боевые позиции.

"Мы без жратвы, без ничего. Зачем оно нам надо? Что они там понаделали какой-то ерунды. Ну а теперь пусть берут и отбивают эти места… Сейчас прихожу к вам, скидываю броник и еду домой", - заявляет солдат.

Напомним, ранее стало известно, что из Луганской области в Московскую сбежала группа вооруженных оккупантов.

Также мы писали, что в России застрелили своего солдата, который сбежал из Украины с оружием.

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