Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС

Сегодня, 3 февраля 2023 года, в Киеве пройдет саммит Украина-ЕС. Ожидается, что на нем могут озвучить первую оценку выполнения рекомендаций по вступлению в Евросоюз.

РБК-Украина собрало все, что известно за несколько часов до начала саммита.

Кто будет участвовать

Киевский саммит пройдет при участии президента Украины Владимира Зеленского, членов правительства, главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Также известно, что в широкую делегацию из Брюсселя вошли 15 из 27 членов Еврокомиссии. Накануне они провели совместное заседание с представителями украинского правительства.

РБК-Украина приводило основные заявления c вчерашней встречи.

Что будут обсуждать

Ключевая тема - готовность Украины к началу переговоров о вступлении в Евросоюз. На данный момент украинская сторона готовится представить результаты выполнения рекомендаций ЕС. И ожидает положительной реакции.

"Ключевым вопросом в повестке дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в ЕС, после того, как Украина выполнит все рекомендации ЕК и получит положительную оценку", - заявил на днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кроме того, на саммите поднимут следующие темы:

ужесточение санкций против России (в области атомной энергетики, производства ракет и беспилотников)

ситуация с безопасностью

украинская "формула мира"

привлечение России к ответственности за военные преступления

прогресс в вопросах интеграции во внутренний рынок Евросоюза

взаимодействие в энергетической сфере

При этом по ходу саммита планируют подписать ряд отраслевых документов. Посол ЕС Матти Маасикас также отметил, что будет обсуждаться широкий круг вопросов. По его словам, в первую очередь Брюссель пошлет сигнал солидарности с Киевом.

Чего ждать от ЕС

Европейские чиновники пока не анонсировали конкретных решений. Но в прессе появилась информация о том, что все ограничится похвалой Украины за прогресс в реформах на пути в Евросоюз. Однако не стоит рассчитывать на то, что Брюссель одобрит быстрое вступление.

В частности, Euractiv пишет о том, что основные консультации должны были пройти 2 февраля, а сегодня будут официальные встречи Зеленского с Мишелем, фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Издание также со ссылкой на проект коммюнике отмечает, что стороны подтвердят будущее Украине и ее граждан в Евросоюзе, а также приверженность поддержке дальнейшей европейской интеграции.

"ЕС признает значительный прогресс, который Украина продемонстрировала в последние месяцы в достижении целей, лежащих в основе ее статуса кандидата на членство в ЕС, приветствует усилия Украины по проведению реформ в такие трудные времена и призывает ее продолжать идти по этому пути и выполнять условия, указанные в заключении Еврокомиссии по ее заявке на членство для продвижения к будущему членству в ЕС", - говорилось в проекте по состоянию на конец января.

Также ожидаются конкретные результаты в беспошлинном доступе для украинского экспорта, включение Украины в единую зону платежей в евро (SEPA) и подписание меморандума о партнерстве в сфере возобновляемых источников энергии.

Что будет в итоговом коммюнике, пока неизвестно. Украина, Польша и страны Балтии настаивают на закреплении возможности ускоренного вступления в ЕС. Однако, скорее всего, ведущие страны-участницы не примут слишком оптимистичные формулировки.

На что надеется Украина

Президент Владимир Зеленский на днях заявил, что ждет конкретных решений от европейских партнеров.

"Мы ожидаем новостей для Украины. Ожидаем решений наших партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС, и нашему прогрессу. Прогрессу, который очевидно есть - даже несмотря на полномасштабную войну", - заявил он.

Премьер Денис Шмыгаль рассчитывает на получение детального плана действий по дальнейшей европейской интеграции - дорожной карты. По его словам, для Украины также важно получить долгосрочный доступ к рынкам ЕС без квот и пошлин для всех товаров.

Отдельно он отметил важность присоединения к роуминговому пространству. По информации брюссельского репортера "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, соответствующее законодательство может быть принято уже в этом году.

Что с вступлением в ЕС

Сегодня Украина может получить оценку выполнения рекомендаций Европейской комиссии, которые являются условием ее вступления в ЕС. С получением статуса кандидата наша страна обязалась выполнить домашнюю работу, а именно:

реформировать Конституционный суд

продолжить судебную реформу

усилить борьбу с коррупцию и завершить отбор директора НАБУ

усилить борьбу с отмыванием средств

провести антиолигархическую реформу

принять новые законы о медиа

принять законодательство о национальных меньшинствах

Предположительно, сегодняшняя оценка позволит говорить о том, на какой стадии находится Украины. Но без выполнения вышеуказанных рекомендаций не смогут начаться переговоры о вступлении в ЕС.

Что касается Украины, то она хочет начать предварительные переговоры до конца 2023 года. По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, вполне вероятно, что уже этой весной будет финализировано выполнение рекомендаций Еврокомиссии.

"Украина прилагает максимум усилий, и я убежден, что мы должны начать предварительные переговоры до конца 2023 года. Никакие игры или узкие политические интересы не должны воспрепятствовать", - сказал он.

В целом же в правительстве считают, что наша страна может стать членом Евросоюза в течение ближайших двух лет. То есть текущий дедлайн обозначен концом 2024 года.

В то же время могут появиться и другие условия с поправкой на продолжающуюся российско-украинскую войну. В частности, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский на этой неделе заявил, что сперва Украине необходимо помочь добиться победы.