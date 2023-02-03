Украинские военные устроили засаду во вражеском тылу и сорвали штурм вблизи Угледара (видео)

Украинские защитники устроили засаду во вражеском тылу, уничтожили российскую технику и сорвали штурм оккупантов на Угледарском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций ВСУ .

Сообщается, что наши защитники устроили засаду на пути выдвижения танкового подразделения россиян - печально известной 155 бригады морской пехоты, базирующейся в городе Владивосток.

В результате совместных действий бойцов ССО и 72-й отдельной механизированной бригады был уничтожен модернизированный российский танк Т-80, еще до того, как он вышел на огневую позицию.

К тому же, во время боя в плен попали два члена танкового экипажа - контрактники, российские морские пехотинцы.

Украинские военнослужащие предоставили квалифицированную медицинскую помощь пленным и вынесли их за линию боевого столкновения в расположение Сил обороны.

"Совместная операция ССО Украины и 72-й ОМБр прошла без потерь с нашей стороны и сорвала запланированные врагом штурмовые действия на Угледарском направлении", - добавляют военные.

Напомним, украинские десантники показали уничтожение подразделения россиян и бронетехники.

К тому же, на Херсонском направлении артиллеристы уничтожили редкую российскую систему ПВО, предназначенную для использования в арктических условиях.

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