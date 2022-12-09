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Три категории. В Киеве заменили графики отключения света

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Киев, Пятница 09 декабря 2022 20:08
Три категории. В Киеве заменили графики отключения света Фото: в Киеве заменили графики отключения света (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 9 декабря, в Киеве действуют новые графики стабилизационных отключений. Теперь они поделены на три категории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ДТЭК.

"Графики разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов", - говорится в сообщении.

В ДТЭК сообщают, что графики состоят из трех категорий:

  • Белый цвет на графике: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано;
  • Серый цвет на графике: в это время гарантированно не будет света;
  • Светло-серый цвет на графике: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

"Если ваш адрес отсутствует в перечне – просим сообщить нам через сайт ", - добавили напоследок.

Напомним, что в Украине определили приоритетные группы по получению электроэнергии в условиях ограниченного потребления.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что дефицит в энергосистеме будет продолжаться как минимум во время осенне-зимнего периода.

При этом уже через несколько дней Украина сможет перейти на плановые графики отключения электроэнергии.

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